Coupe du monde 2022: interdits par la Fifa, les brassards arc-en-ciel "One Love" sont en rupture de stock

Le fabricant des brassards inclusifs "One Love", que certains capitaines voulaient porter durant le Mondial avant d'en être dissuadés par la Fifa, affirme qu’il est en rupture de stock.

C’est l’objet dont on parle le plus depuis le début du Mondial 2022. Afin de défendre des valeurs de diversité et de tolérance, plusieurs capitaines de sélections prévoyaient de porter durant la compétition un brassard siglé d'un cœur rempli de bandes colorées en faveur de l'inclusion et contre les discriminations. Face à la menace de sanctions sportives brandies par la Fifa, ils ont finalement renoncé.

"L'équipe souhaitait, avec la fédération et d'autres nations, envoyer un signe, a ainsi expliqué le sélectionneur allemand Hansi Flick. La Fifa a tiré un verrou et menacé de sanctions. On ne savait pas qu'elles pouvaient être ces sanctions. L'équipe est très mécontente et choquée, elle voulait envoyer un simple signe pour les droits humains et la diversité, des valeurs qui nous tiennent à cœur."

Un boom des ventes depuis deux semaines

S’il n’est pas porté par les joueurs du Mondial, ce brassard arc-en-ciel avec le slogan "One Love" rencontre visiblement un gros succès. Comme le rapporte l’agence de presse Reuters, le fabricant de ces brassards, basé à Utrecht, aux Pays-Bas, affirme qu’il est aujourd'hui en rupture de stock après en avoir expédié 10.000, principalement au cours des deux dernières semaines.

"Le grand boom est venu avec le Mondial et à coup sûr après la décision de la Fifa de ne pas les autoriser pour les capitaines sur le terrain", explique Roland Heerkens, PDG de Badge Direct BV, cité par Reuters. La demande pour ces brassards, mis en vente la première fois en 2020 dans le cadre d’une campagne inclusive lancée par la Fédération néerlandaise de football, vient du monde entier.

"Jusqu’au Parlement européen, qui vient d’en commander 500 unités", indique Roland Heerkens. Ces brassards sont vendus 4,99 euros... quand ils sont disponibles.