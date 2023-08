Coupe du monde féminine: l'Espagne craint la "malédiction" Frappart, désignée arbitre face aux Pays-Bas

Stéphanie Frappart a été désignée par la FIFA pour diriger le quart de finale de la Coupe du monde 2023 entre l'Espagne et les Pays-Bas. Avec l'arbitre française, la Roja a perdu ses trois derniers matchs.

"Malédiction" pour El Español, "poisse" pour Marca, "malchance" pour Mundo Deportivo. La presse espagnole est inquiète après l'annonce de la nomination de Stéphanie Frappart comme arbitre du quart de finale de la Coupe du monde féminine 2023 entre l'Espagne et les Pays-Bas (vendredi 3h00). Pour les supporters, la Française est considérée comme une "bête noire" de la Roja.

Trois défaites de suite, deux éliminations

Si cette appréhension existe, c'est parce que l'Espagne a perdu ses trois derniers matchs dirigés par Stéphanie Frappart. Deux de ces revers ont abouti à des éliminations. D'abord à l'Euro 2017, avec une sortie aux tirs au but contre l'Autriche en huitièmes de finale. Puis cinq ans plus tard, à l'Euro 2022, avec un 2-1 subi contre l'Angleterre en quarts. Juste avant, durant la phase de groupes de ce même tournoi, la Française était sur le terrain lorsque les Allemandes ont battu 2-0 les Espagnoles.

L'élimination par les Three Lionesses avait été tout particulièrement mal vécue. Au terme de la rencontre, les joueuses de la Roja s'étaient emportées contre celle qui officie en Ligue 1. Il lui était reproché de ne pas avoir sifflé une faute avant le but de l'égalisation anglaise survenu à la 84e minute. "Elle n'a pas voulu revoir l'action parce qu'on est en Angleterre", avait alors commenté la capitaine Irene Paredes. "Si je dis ce que je pense, ils vont me sanctionner", avait ajouté sa coéquipière Mariona Caldentey.

Avec ses assistantes Manuela Nicolosi et Élodie Coppola, Stéphanie Frappart a déjà dirigé trois rencontres dans ce Mondial 2023: Suisse-Norvège (groupe A), Canada-Australie (groupe B) et Suède-États-Unis (huitièmes de finale). La suite de cette aventure pour le trio français pourrait bien s'arrêter là si les Bleues d'Hervé Renard parviennent à se défaire de l'Australie (samedi 9h00) et à se qualifier pour le dernier carré.