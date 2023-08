Coupe du monde féminine: la sélection nigériane réclame deux ans d'impayés à sa fédération

Après leur élimination en huitième de finale face à l'Angleterre, les joueuses du Nigéria ont saisi la FIFPRO, représentante des joueurs, pour réclamer à leur fédération des impayés depuis 2021.

Après la déception, il est l'heure de régler des comptes pour la sélection nigériane. Au lendemain de son élimination aux tirs au but face à l'Angleterre, lundi soir en huitièmes de finale, les nigérianes ont saisi la FIFPRO, syndicat des joueurs et joueuses pro, pour réclamer à la fédération nigériane des impayés "concernant des primes" et des "dépenses" dont certaines remontent à 2021.

Les joueuses n'ont pas souhaité enclencher les démarches plus tôt, souhaitant "rester concentrées sur leurs performances sans faire de déclaration publique et devoir faire face à d'autres distractions". Elles ont d'ailleurs quitté la Coupe du monde sans perdre le moindre match, éliminées aux tirs au but en huitièmes de finale après avoir conclu leur premier tour avec une victoire et deux nuls.

"Regrettable" de devoir réclamer ces impayés "à un moment si important"

"Les Super Falcons estiment qu'il est maintenant l'heure pour la fédération de football du Nigéria d'honorer ses engagements et régler les montants impayés", indique le communiqué de la FIFPRO, publié mardi après-midi.

L'organisation note également : "L'équipe est très frustrée d'avoir dû poursuivre la fédération nigériane pour ces paiements avant et pendant la compétition, et d'avoir peut-être à continuer après. Il est regrettable que les joueuses aient besoin de mettre en cause leur propre fédération à un moment si important de leur carrière."