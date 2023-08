Coupe du monde féminine: la Colombie en quarts pour la première fois de son histoire

La Colombie s'est qualifiée en quarts de finale de la Coupe du monde féminine pour la première fois de son histoire, ce mardi en s'imposant face à la Jamaïque (1-0).

La Colombie s'est qualifiée, pour la première fois de son histoire, pour les quarts de finale d'un Mondial féminin, après son succès étriqué contre la Jamaïque (1-0), mardi à Melbourne. Les "Cafeteras", qui participent à leur troisième Coupe du monde, affronteront l'Angleterre, championne d'Europe en titre, pour une place dans le dernier carré, samedi prochain, à Brisbane.

Le verrou jamaïcain a sauté

Spectaculaire depuis le début de la compétition, la 25e nation mondiale a évolué dans un registre plus mesuré face aux solides Jamaïcaines, qui n'avaient encaissé aucun but jusque-là. La capitaine Catalina Usme a débloqué la rencontre, âpre et équilibrée, d'une reprise pleine de lucidité (51e), sur une ouverture d'Ana Guzman.

La Jamaïque a poussé pour égaliser, mais la tête de Jody Brown, à la suite d'un cafouillage devant le but de Catalina Perez, a heurté le poteau (53e). Celle de Drew Spence est, elle, passée à quelques centimètres de la cage (82e). La Colombienne Leicy Santos a aussi envoyé sur le poteau la balle de break (86e).

Les "Reggae Girlz", qui disputent leur première phase à élimination directe en deux participations, quittent la compétition la tête haute. Elles avaient réussi en exploit en éliminant le Brésil dans leur groupe. La Colombie a affronté l'Angleterre lors du Mondial 2015, pour une défaite 2-1. Les Anglaises, qui se sont qualifiées aux tirs au but face au Nigeria lundi (0-0, 4-2 aux tab), partent favorites mais elles feront sans leur attaquante Lauren James, suspendue.