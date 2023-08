Coupe du monde féminine: "Soutenez le football féminin", le message fort de Marta après l'élimination du Brésil

Le Brésil et sa reine Marta ont été éliminés de la Coupe du monde féminine dès la phase de poules après un match nul 0-0 contre la Jamaïque ce mercredi. La joueuse emblématique brésilienne, qui vivait sa dernière Coupe du monde, a annoncé sa retraite internationale et fait passer un message à la nouvelle génération.

Le temps n'était pas aux larmes. Si le Brésil a bel et bien été éliminé dès la phase de poules de la Coupe du monde après son match nul 0-0 face à la Jamaïque, la légende Marta avait une mission une fois le coup de sifflet final donné: faire passer un message à la planète football. Après avoir félicité les Jamaïcaines, qui se qualifient pour la première fois de leur histoire en huitième de finale d'un Mondial, la numéro 10 brésilienne a annoncé sa retraite internationale et poussé les plus jeunes à prendre le relais.

"Ce n'est que le début"

"Marta conclut ici. Je m'arrête, mais elles continuent. Soutenez le football féminin au Brésil et dans le monde, a-t-elle martelé en regardant la caméra droit dans les yeux. C'est difficile de parler dans un moment comme celui-ci, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé cela. Je suis la seule vétérane ici, la plupart d'entre elles sont des filles aux multiples talents, ce n'est que le début."

"Je suis reconnaissante de l'opportunité que j'ai eue et très heureuse d'avoir participé au développement du football féminin au Brésil et dans le monde. Je veux que les Brésiliens continuent avec le même enthousiasme que celui qui avec lequel ils ont démarré la Coupe du monde. Le football féminin se développe !" assure celle qui s'était déjà montrée très émue en conférence de presse avant ce match contre la Jamaïque.

Une passation de pouvoir avec Shaw

Marta a également apporté son soutien à la sélectionneuse du Brésil Pia Sundhage et se montre optimiste pour la suite, même sans elle: "J'ai confiance dans le travail accompli, j'ai la conviction totale que si ça continue, ça marchera. Il faut s'en tenir aux choses positives... Nous avons du talent, une équipe solide, mais ça n'a pas marché aujourd'hui. Il est maintenant temps de lever la tête. Elles ont un long chemin à parcourir et vous ne pouvez pas lancer des pierres dès que le premier obstacle apparaît."

Au coup de sifflet final, Marta est allée trouver Khadija Shaw, attaquante star des Reggae Girlz âgée de seulement 26 ans. Dans un long échange, la star brésilienne semble passer le témoin à sa cadette et finit par lui faire un calin. La jeune jamaïcaine avait l'air particulièrement touchée. La légende du Brésil a également eu quelques mots avec le sélectionneur de la Jamaïque et Cheyna Matthews, confuse entre l'émotion de la qualification et celle de voir Marta annoncer sa retraite internationale.