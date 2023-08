EN DIRECT - Coupe du monde féminine: suivez en live la finale Espagne-Angleterre

La finale de la Coupe du monde féminine 2023 entre l'Espagne et l'Angleterre est à suivre en direct sur le site de RMC Sport. Une finale inédite puisqu'aucune de ces deux nations n'a déjà remporté la compétition et chacune rêve d'ajouter une étoile au-dessus de son écusson. Suivez ici la rencontre et toutes les informations, coup d'envoi à 12h.

Quatrième finale en quatre tournois majeurs pour Sarina Wiegman Sélectionneure de l’Angleterre depuis 2021, Sarina Wiegman dispute ce dimanche sa deuxième finale sur le banc des Three Lionesses, face à l’Espagne (12h). La Néerlandaise, déjà vainqueure de l’Euro l’an dernier, rêve de soulever la Coupe du monde quatre ans après une désillusion avec les Pays-Bas. Plus d'informations ici. Le miracle espagnol et une finale historique dans un contexte compliqué L'Espagne s'apprête à disputer la première finale d'une Coupe du monde féminine de son histoire. Un exploit majuscule qui tranche avec le contexte maussade qui règne autour de la sélection depuis plus d'un an et le conflit avec Jorge Vilda, le sélectionneur de la Roja depuis 2015. Plus d'informations ici. Le modèle anglais de réussite La finale de la Coupe du monde va voir s'affronter dimanche (12h) deux pays où le football féminin a énormément progressé ces dernières années. Mais là où l'Espagne se repose surtout sur certains clubs pionniers, le succès de l'Angleterre est lui dû à un projet global, au long terme, entre fédération et championnat. Plus d'information ici. Bonjour et bienvenue ! Bonjour et bienvenue dans ce live pour suivre toutes les infos et le direct de la finale de la Coupe du monde féminine entre l'Angleterre et l'Espagne. Coup d'envoi du match à 12h.