Coupe du monde féminine: la fédération espagnole va se réunir en urgence sur l'affaire Rubiales, après son baiser forcé

La fédération espagnole de football a annoncé l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire portant sur le geste du président Luis Rubiales, qui a embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso au terme de la finale de la Coupe du monde féminine.

Quitte ou double pour Luis Rubiales? La fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra vendredi 25 août à partir de midi. Cette réunion est organisée en "urgence" et en lien direct avec le comportement du président de l'instance, qui a embrassé l'attaquante Jennifer Hermoso par surprise et sur la bouche en pleine cérémonie de remise du trophée de la Coupe du monde féminine à Sydney.

"La Fédération souhaite informer que les procédures internes concernant les questions d'intégrité sont ouvertes", précise le communiqué de la RFEF publié ce mardi soir.

Des ministres réclament sa démission

Selon les informations rapportées mardi par AS, Luis Rubiales n'a pour l'heure aucune intention de se retirer. Néanmoins, la pression s'accroît. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a publiquement critiqué le geste "inacceptable" et les excuses "insuffisantes" et "inappropriées" du dirigeant. Des ministres sont allés plus loin en demandant publiquement sa démission.

Yolanda Diaz, vice-présidente du gouvernement espagnol et fondatrice du parti de gauche Sumar, a annoncé mardi soir la saisie du Conseil supérieur des Sports (CSD, organisme du ministère espagnol de la Culture et des Sports) pour "infraction grave" et "pour que le machisme ne reste pas impuni". Le gouvernement espagnol, par le biais de son ministère de la Justice, pourrait aller plus loin en portant l'affaire devant le Tribunal administratif du Sport (TAD). D'après El Pais, ces recours donnent la possibilité de mettre Luis Rubias hors-jeu.

Rubiales soutenu par les régions?

Reste que la convocation de l'assemblée générale extraordinaire est une décision prise par... Luis Rubiales. En fait, cette réunion très attendue va lui permettre de s'expliquer en longueur, mais aussi de demander officiellement le soutien des dirigeants des fédérations régionales. Selon AS, c'est après avoir consulté ces "barons" du football que le président décrié de toutes parts a décidé de jouer la carte de l'assemblée générale. D'après la radio COPE, ces dirigeants régionaux plancheraient déjà sur la rédaction d'un communiqué de soutien.

Dans un communiqué diffusé mardi, l'Association des Footballeurs espagnols (AFE), qui regroupe les joueurs et les joueuses, a "exigé que les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires" face à "la gravité" de l'incident. "En vertu du protocole d'action face à la violence sexuelle établi par le Conseil Supérieur des Sports, embrasser de force est qualifié de conduite inacceptable entraînant des conséquences immédiates", souligne l'AFE, exigeant "que s'applique la loi dans le cas de Rubiales".