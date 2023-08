Coupe du monde féminine: Rubiales se défend après son baiser sur la bouche de Jennifer Hermoso

Critiqué en Espagne pour avoir embrassé Jennifer Hermoso lors de la cérémonie des médailles de la finale de la Coupe du monde féminine, Luis Rubiales a défendu son geste, expliquant que c'était dans l'euphorie du moment.

Luis Rubiales était très démonstratif ce dimanche, après le premier sacre de l'équipe féminine espagnole en finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre (1-0). Sur le podium lors de la remise des médailles, Luis Rubiales s'est montré très proche des joueuses de Jorge Vilda, allant même jusqu'à embrasser sur la bouche Jennifer Hermoso. Un geste qui n'est pas passé inaperçu et qui a beaucoup fait réagir, laissant la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection dans l'embarras.

>> Revivez la finale de la Coupe du monde féminine Espagne-Angleterre (1-0)

Avant de monter dans l'avion pour rentrer en Espagne, le président de la Fédération espagnole a tenu à mettre les choses au clair. "N'écoutons pas les idiots et les gens stupides, vraiment. Il s'agit juste de deux amis qui fêtent quelque chose, s'est défendu Rubiales au micro de Cope depuis l'aéroport de Sydney. Nous ne sommes pas là pour des bêtises. Moi, avec tout ce que j'ai vécu, plus de bêtises et plus de trous du c**. Ignorons-les et profitons des bonnes choses. Ne me parlez même pas des imbéciles qui ne savent pas voir le positif. C'est une chose sans méchanceté. S'il y a des imbéciles, qu'ils continuent leurs bêtises. Écoutons ceux qui ne sont pas des idiots. C'est une chose qui n'a pas de sens, si les gens veulent perdre leur temps avec ça."

"Un geste d'amitié et de gratitude" pour Hermoso

Dans les vestiaires, Luis Rubiales a poursuivi son show. Dans un live Instagram de Salma Paralluelo, le président de la RFEF a annoncé aux 23 joueuses championnes du monde qu'il leur offrait un voyage à Ibiza, avant de lâcher une nouvelle phrase qui ne manquera pas de faire les gros titres: "A Ibiza on célèbrera le mariage de Jenni et Luis Rubiales".

Dans un premier temps surprise du geste du patron du football espagnol, l'attaquante de Pachuca "n'a pas aimé" ce baiser, comme elle l'a expliqué sur ses réseaux sociaux. L'ancienne joueuse du Barça a ensuite assuré que c'était "un geste d'amitié et de gratitude" du fait de gagner le Mondial. "Le président et moi avons une excellente relation, son comportement avec nous tous a été excellent et il s'agissait d'un geste naturel d'affection et de gratitude. On ne peut pas refaire un geste d'amitié et de reconnaissance, nous avons gagné une Coupe du Monde et nous n'allons pas nous écarter de ce qui est important", a-t-elle réagi auprès de l'agence espagnole EFE.