Coupe du monde féminine: "C'était difficile sur le plan personnel", reconnaît le sélectionneur Jorge Vilda après le sacre de l'Espagne

Sacré champion du monde avec les féminines de l'Espagne face à l'Angleterre ce dimanche (1-0), le sélectionneur Jorge Vilda a envoyé un message à celles et ceux qui critiquaient ses méthodes de travail.

Médaille d'or autour du cou et doigt pointé vers les tribunes au moment d'embrasser la Coupe du monde, Jorge Vilda savoure pleinement le sacre de "sa" Roja en finale du Mondial ce dimanche face à l'Angleterre (1-0). Critiqué depuis de nombreux mois par un groupe de joueuses qui dénoncent ses méthodes jugées "dictatoriales", le sélectionneur a gardé le soutien de la Fédération et de son président Luis Rubiales. Ce dernier l'a d'ailleurs chaleureusement salué au moment de la cérémonie des médailles.

Cette première étoile, Jorge Vilda est allé la chercher contre vents et marées. "Très content d'être champion du monde, je crois que c'était un tournant, ça nous fait réagir, les filles se sont plus investies, elles ont été plus physiques, et c'était déterminant pour notre victoire dans cette Coupe du monde", a-t-il confié en conférence de presse.

"Je suis fier de ce qu'on a fait"

Relancé sur la décision des 12 joueuses de se mettre en retrait de la sélection, Jorge Vilda avoue avoir traversé une période "difficile sur le plan personnel" malgré de bons résultats. "Si tout cela a permis d'aboutir à ce titre, alors je suis pour. On a démontré que l'Espagne avait de très bonnes joueuses. La progression de ces 20 dernières années est récompensée, je suis fier de ce qu'on a fait. Fier en tant que sélectionneur, mais aussi en tant qu'homme, poursuit-il. Nous avons effectué un gros travail depuis cinq ans, le but était d'être au sommet du football mondial. Et quand on a tout ce qu'il faut, infrastructures, moyens, etc., le plan fonctionne. Ces derniers jours, on avait promis au pays de tout faire pour gagner. On a vu le grand soutien de notre pays, et je sais qu'on célébrera ça à notre retour. Et on aura une étoile sur notre écusson".

Sur les réseaux sociaux, le compte officiel de l'équipe féminine d'Espagne n'a pas manqué d'afficher le bonheur du sélectionneur lors de la remise du trophée. "Vilda in", est-il écrit. Une publication qui ne réchauffe pas forcément le coeur de tous les Espagnols, dont certains réclament encore son départ malgré le titre de champion du monde.