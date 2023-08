Coupe du monde féminine: l’autre geste obscène de Rubiales durant la finale Espagne-Angleterre

Critiqué pour avoir embrassé l’attaquante Jenni Hermoso sur la bouche en marge de la victoire de l’Espagne face à l’Angleterre, dimanche en finale de la Coupe du monde féminine (1-0), Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, a effectué un autre geste déplacé dans les tribunes de Sydney.

Luis Rubiales fait décidément beaucoup parler de lui depuis le sacre historique de l’Espagne à la Coupe du monde féminin 2023. Le président de la fédération espagnole (RFEF) est sous le feu des critiques pour avoir embrassé sur la bouche Jenni Hermoso, l’attaquante de la Roja, lors de la remise des médailles à Sydney.

Depuis quelques heures, une autre vidéo met également Luis Rubiales dans l’embarras. Elle montre le dirigeant de 45 ans en train d’exulter en se touchant les parties intimes dans la tribune d’honneur de l’Accor Stadium. Juste à côté de la reine Letizia d’Espagne et sa fille Sofia...

Rubiales s’est excusé pour son baiser polémique

La scène a eu lieu avant le baiser polémique avec Hermoso. De quoi entacher un peu plus la réputation du patron de la RFEF, très critiqué de l’autre côté des Pyrénées, où certaines personnalités politiques réclament sa démission.

Face au tollé provoqué par son comportement vis-à-vis de Jenni Hermoso, Luis Rubiales a présenté ses excuses dans une vidéo: "Je me suis trompé, je dois l’admettre. Je dois m’excuser, apprendre de cela et comprendre que lorsque vous êtes président, vous devez être plus prudent. C’était sans mauvaise intention dans un moment d’euphorie".