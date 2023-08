EN DIRECT - Equipe de France féminine: Renard et les Bleues impatients d'en découdre face à l'Australie

Interrogé sur sa méthode pour souder le groupe, Hervé Renard assure que la cohésion est avant tout une affaire collective sur laquelle il veut surfer lors du quart de finale de la Coupe du monde face à l’Australie.

"Il n’y a pas de méthode, il y a le fait d’être bien entouré. On est une quarantaine de personnes et la seule personne dont on parle, c’est moi à chaque fois. Mais tout le monde contribue à cette bonne entente, le staff médical, le cuisinier, la communication, la logistique, le kit man, les joueuses. Quelque chose s’est créé, chacun apporte sa pierre à l’édifice. J’ai la chance d’avoir toutes ces personnes autour de moi qui font qu’on réalise un très bon travail. Mais l’histoire, c’est demain qu’il faut l’écrire. Le plus important, c’est le 12 août parce qu’il faut franchir ce palier pour aller battre la meilleure performance d’une équipe de France dans une Coupe du monde (une demi-finale en 2011)."