Australie-France: la compo probable des Bleues, avec un changement dans le onze

Hervé Renard devrait présenter une équipe de France semblable au dernier match, face à l'Australie ce samedi en quart de finale de la Coupe du monde (9h). Absente face au Maroc, Maëlle Lakrar devrait retrouver sa place en défense centrale.

Pas de surprise dans le onze des Bleues. Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, devrait aligner un 4-4-2 classique pour le quart de finale de Coupe du monde, ce samedi face à l'Australie (9h). L'interrogation portait autour de la présence ou non de Maëlle Lakrar pour accompagner Wendie Renard dans l'axe de la défense. Selon nos informations, la Montpelliéraine sera bien titulaire à la place d'Elisa De Almeida.

Touchée face au Maroc, Bacha devrait aussi débuter

Pour rappel, elle avait manqué le 8e de finale face au Maroc (4-0) en raison d'un gêne à la cuisse gauche. Elle avait repris l'entraînement avec ballon ce jeudi, aperçue avec un bandage à la cuisse.

Touchée à la cheville droite en fin de match contre les Lionnes de l'Atlas, Selma Bacha devrait également tenir sa place ce samedi à Brisbane. Elle accompagnera Toletti, Geyoro et Dali dans l'entrejeu.

Pour le reste, les Bleues devraient se présenter avec une équipe classique, Périsset et Karchaoui dans les couloirs et une paire offensive Diani-Le Sommer. "On adore ça, disait Hervé Renard au sujet de l'ambiance hostile à venir. C’est pour ça qu’on fait ce métier. C’était pareil contre le Brésil (victoire 2-1 en poule, ndlr), dans le même stade. Il y avait 98% de Brésiliens qui ont fait beaucoup de bruit ce soir-là. (...) C’est la beauté du football et la progression du football féminin à travers cette Coupe du monde en Australie. Il faut féliciter tout le peuple australien parce que c’est une réussite".



Le onze probable des Bleues contre l'Australie: Peyraud-Magnin - Perisset, Lakrar, Renard, Karchaoui - Toletti, Geyoro, Dali, Bacha - Diani, Le Sommer.