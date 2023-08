France-Australie: "on adore ça", Renard se réjouit de l’ambiance hostile qui attend les Bleues

L’équipe de France féminine affrontera l’Australie, samedi (9h) en quart de finale de la Coupe du monde, dans un stade totalement acquis à la cause de leurs adversaires du jour. Mais cela exalte Hervé Renard, sélectionneur des Bleues.

Un stade couvert de jaune appelé à faire le plus de bruit possible. L’équipe de France féminine jouera son quart de finale de Coupe du monde dans une ambiance totalement en leur défaveur, samedi (9h) face à l’Australie, l’un des deux pays hôtes de la compétition. Mais cela n’effraie pas Hervé Renard, sélectionneur des Bleues. Bien au contraire.

"Contre le Brésil, il y avait 98% de Brésiliens dans le stade"

"On adore ça, a-t-il clamé ce vendredi en conférence de presse. C’est pour ça qu’on fait ce métier. C’était pareil contre le Brésil (victoire 2-1 en poule, ndlr), dans le même stade. Il y avait 98% de Brésiliens qui ont fait beaucoup de bruit ce soir-là. Ça n’a pas empêché l’équipe de France de faire un très grand match. Ce seront les mêmes caractéristiques demain (samedi). C’est la beauté du football et la progression du football féminin à travers cette coupe du monde en Australie. Il faut féliciter tout le peuple australien parce que c’est une réussite. Que demain soir soit de nouveau une belle fête avec un goût d’inachevé (pour les Australiennes)."

Le sélectionneur sent une montée en puissance de ses joueuses depuis leur succès contre le Brésil qui suivait une entame compliquée face à la Jamaïque (0-0). "C’était le premier grand rendez-vous de la Coupe du monde, rappelle-t-il. On s’était préparé pour être au pic de notre forme pour ce deuxième match. J’ai la chance d’avoir un staff qui fait un travail remarquable depuis, aujourd’hui, 52 jours qu’on est ensemble. La planification fait qu’on est de mieux en mieux aujourd’hui, dans de meilleures conditions athlétiques, moralement plus en confiance. C’était nous ou le Brésil, c’était un match capital."

Il se tourne désormais vers ce quart de finale, autre étape capitale pour atteindre le premier objectif fixé par la Fédération française de football (une qualification en demi-finales). "Les objectifs sont clairs depuis le mois d’avril en ce qui concerne le nouveau staff, souligne-t-il. Je suppose que ça aurait été les mêmes objectifs avec un autre staff. Tout est clair depuis de longues semaines. On sait ô combien le match de demain est capital pour réussir ce challenge. Comme on aime bien les challenges, on est heureux d’être ici pour le relever."