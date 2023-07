EN DIRECT - France-Jamaïque: suivez le premier match des Bleues dans la Coupe du monde féminine

Les Bleues privées de deux joueuses majeures pour leur premier match

L'équipe de France devra se passer de deux joueuses majeures: Elisa De Almeida et Selma Bacha, blessées. La première, Selma Bacha, est toujours en phase de reprise après son entorse de la cheville face à l'Australie en préparation le 14 juillet. Mais l'état de la Lyonnaise s'est amélioré de jour en jour.

En plus de Bacha, l'équipe de France ne pourra pas non plus compter sur Elisa De Almeida. Touchée au mollet à l'entraînement "il y a 48 heures", la défenseure du PSG "va mieux mais elle ne sera pas en mesure d'être alignée demain", a déclaré son entraîneur en conférence de presse depuis Sydney.

La compo probable des Bleues

Peyraud-Magnin - Lakrar, W. Renard, E. Cascarino, Karchaoui - Toletti, Dali, Geyoro, Majri (ou Matéo) - Le Sommer, Diani.