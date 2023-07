Coupe du monde féminine 2023: quelles chances pour les Bleues?

L’équipe de France féminine participe au Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Les Bleues et leur sélectionneur Hervé Renard rêvent d’un premier sacre international mais ne font pourtant pas office de grandissimes favorites.

Quatre ans après une élimination cruelle dès les quarts de finale de sa Coupe du monde en France, l’équipe tricolore se lance à l’assaut de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie. L’objectif est simple pour le groupe dirigé par Hervé Renard: revenir des antipodes avec un premier sacre au Mondial.

Mais la tâche des Bleues ne sera pas aisée en raison des autres prétendantes au titre. Si la confiance semblait au beau fixe après les trois premiers succès de l’équipe sous les ordres du technicien, la défaite contre l’Australie (1-0) pendant la préparation a servi d’avertissement. Les Françaises ont des atouts à faire valoir mais elles ne pourront pas se permettre de ne pas tout donner.

Une entrée en matière abordable mais un potentiel choc dès les huitièmes?

Bonne nouvelle, les partenaires de Wendie Renard auront une entrée en matière à leur portée dans le groupe F. Dimanche 23 juillet, l’équipe de France débutera son tournoi par un duel face à la Jamaïque. Histoire de rapidement se frotter au top niveau, les Bleues enchaîneront contre le Brésil. Battues par la France en 2019, les coéquipières de Marta (37 ans) auront envie de prendre leur revanche.

Une contre-performance contre la sélection sud-américaine risque pourtant de sacrément perturber l’aventure des joueuses tricolores avant leur troisième match face au Panama. Et pour cause, les qualifiés de cette poule croiseront avec le groupe H où figure notamment l’Allemagne. Si les Bleues ne finissent pas à la première place, il y a un risque important d’affronter les vice-championnes d’Europe en titre. A l’Euro 2022, un doublé d’Alexandra Popp avait entraîné l’élimination de la France aux portes de la finale.

Les Bleues en outsider plutôt qu’en favorites

Cinquième nation mondiale au classement de la FIFA avant la Coupe du monde, l’équipe de France figure de fait parmi les prétendants au titre. Mais les Bleues restent toutefois en-dessous de plusieurs autres sélections. Sans surprise, les Etats-Unis font encore office de grandissime favori. Tenantes du titre et bourreaux des Françaises en 2019, les Américaines visent un cinquième sacre et voudront offrir une sortie de rêve à la légende et future retraitée Megan Rapinoe.

Potentiel adversaire de la France dès les huitièmes de finale, l’Allemagne figure aussi parmi les équipes susceptibles de soulever le trophée tant convoité après la finale du 20 août. Impossible également de ne pas mentionner l’Angleterre parmi les favorites de ce Mondial. Si les protégées de Sarina Wiegman sont privées de plusieurs cadres (Beth Mead, Leah Williamson, Fran Kirby), elles ont gagné l’Euro et emmagasiné une grosse dose de confiance.

Des Bleues handicapées par les (nombreux) forfaits

Sur le papier, l’équipe de France ne manque pas de talents. Problème, Hervé Renard sera privé de plusieurs joueuses majeures pendant le Mondial. De retour en sélection après une traversée du désert avec Corinne Diacre, Amandine Henry s'est blessée pendant la préparation. Idem pour celle qui a fini la saison en trombe avec l'OL, Delphine Cascarino a elle aussi subi une grave blessure au genou fin mai et est forfait pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Installée à la pointe de l'attaque tricolore depuis plusieurs saisons, Marie-Antoinette Katoto est blessée et manque aussi à l'appel pour le tournoi. En défense, la France doit aussi composer sans la Lyonnaise Griedge Mbock. Seule bonne nouvelle, Selma Bacha a pu reprendre la course ce mercredi. Blessée à la cheville gauche, vendredi dernier contre l'Australie (0-1), la pépite des Bleues manquera le match contre la Jamaïque mais conserve une chance de jouer face au Brésil.