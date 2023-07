France-Jamaïque: belle audience pour le premier match des Bleues à la Coupe du monde

Pour son premier match de la Coupe du monde 2023, l'équipe de France féminine a été tenue en échec par la Jamaïque (0-0). Une rencontre suivie par plus de trois millions de téléspectateurs.

L'équipe de France féminine rêvait d'une meilleure entrée en matière pour sa Coupe du monde. Tenues en échec par la Jamaïque dimanche à Sydney (0-0), les Bleues ont été bousculées par une valeureuse équipe des Reggae Girlz, qui a obtenu le premier point de son histoire dans la compétition. Cette rencontre, diffusée à l'heure du déjeuner sur M6, a attiré 3,43 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 28,6%.

C'est mieux que le JT sur France 2 à la même heure (1,93 millions) mais moins bien que celui de TF1 (4,19 millions de téléspectateurs). Un pic a été enregistré à 4,4 millions au cours de la partie. Un résultat encourageant mais encore bien loin des audiences enregistrées lors du Mondial 2019 organisé en France (11 millions de téléspectateurs en moyenne), où les matchs des Bleues étaient diffusés en prime-time.

Inquiétude pour Wendie Renard

Le match nul face aux Jamaïcaines a laissé des traces côté français. Si Hervé Renard a encouragé les Bleues à "garder le cap", les joueuses sont conscientes qu'il faut régler certains détails, à commencer par l'efficacité. "On sait qu'on était capable de faire beaucoup mieux. On aurait pu se mettre dans de meilleures conditions pour commencer cette Coupe du monde, reconnaissait Amel Majri auprès de l'AFP. Il y a deux autres matches qui arrivent. On sait que quand on ne met pas plus de mouvement, de qualité technique, ça donne ce résultat. Il va falloir faire plus pour pouvoir passer les autres matches. On a eu des occasions, pas elles. C'est encore plus frustrant. On va essayer de les concrétiser dans les matches qui arrivent. On est capable d'en avoir davantage."

Ce lundi, les Bleues sont retournées au travail mais une inquiétude demeure concernant l'état de santé de sa capitaine. Comme annoncé par l'AFP, Wendie Renard a ressenti une douleur au mollet et a passé une IRM de contrôle, dont les résultats ne sont pas encore connus. En revanche, dans le rayon des bonnes nouvelles, Selma Bacha a repris l'entraînement collectif. La Lyonnaise est dans les cordes pour un retour lors du deuxième match des Tricolores face au Brésil, le 29 juillet (12 heures).