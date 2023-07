Coupe du monde féminine: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder France-Jamaïque

l'équipe de France féminine retrouve les joies du Mondial ce dimanche, mais cette fois-ci, à l'autre bout du monde, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Bleues d'Hervé Renard affrontent la Jamaïque à 12 heures, sur M6. Quatre ans après l'élimination en quart de finale de "sa" Coupe du monde,retrouve les joies du Mondial ce dimanche, mais cette fois-ci, à l'autre bout du monde, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Bleues d'Hervé Renard affrontent la Jamaïque à 12 heures, sur M6.

C'est le grand jour pour l'équipe de France féminine. Quatre ans après l'élimination en quart de finale de "sa" Coupe du monde face aux Etats-Unis au Parc des Princes, l'équipe de France féminine retrouve les joies du Mondial, mais cette fois-ci, à l'autre bout du monde.

C'est à Sydney que les joueuses d'Hervé Renard disputent leur premier match de la compétition face à la Jamaïque ce dimanche. Un adversaire largement à la portée des Bleues (43e nation au classement Fifa). Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 12 heures et sera à suivre sur M6, mais aussi à la radio sur RMC et sur le site et l'appli RMC Sport.

Deux forfaits côté français

Pour son premier match en compétition officielle, Hervé Renard sera privé de deux joueuses. La première, Selma Bacha, est toujours en phase de reprise après son entorse de la cheville face à l'Australie en préparation le 14 juillet. Mais l'état de la Lyonnaise s'est amélioré de jour en jour. De son côté, Elisa De Almeida a reçu un coup au mollet à l'entraînement et est trop juste pour démarrer ce premier match de poule.

Les deux joueuses sont attendues pour le choc face au Brésil samedi prochain à Brisbane (12 heures). L'équipe de France disputera un dernier match face au Panama dans le groupe F (2 août à 12 heures).