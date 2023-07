Coupe du monde féminine: la compo probable des Bleues face à la Jamaïque, sans De Almeida ni Bacha

Pour le premier match de la Coupe du monde féminine face à la Jamaïque dimanche (12 heures), l'équipe de France devra se passer de deux joueuses majeures: Elisa De Almeida et Selma Bacha, blessées.

Quatre ans après l'élimination en quart de finale de "sa" Coupe du monde face aux Etats-Unis au Parc des Princes, l'équipe de France féminine retrouve les joies du Mondial, mais cette fois-ci, à l'autre bout du monde. C'est à Sydney que les joueuses d'Hervé Renard disputent leur premier match de la compétition face à la Jamaïque ce dimanche (12 heures). Un adversaire largement à la portée des Bleues (43e nation au classement Fifa), qui sont à la recherche d'une première demi-finale mondiale depuis 2011. C'est d'ailleurs l'objectif affiché par les Tricolores.

Pour ce premier rendez-vous du groupe F, le sélectionneur doit se passer de deux titulaires importantes. La première, Selma Bacha, est toujours en phase de reprise après son entorse de la cheville face à l'Australie en préparation le 14 juillet. Mais l'état de la Lyonnaise s'est amélioré de jour en jour: samedi, elle a multiplié les courses à haute intensité, en marge de l'entraînement collectif. Alors qu'Hervé Renard "ne prendra pas de risque" avec la joueuse de 21 ans, son retour est attendu pour le choc face au Brésil, le 29 juillet à Brisbane.

De Almeida également forfait

En plus de Bacha, l'équipe de France ne pourra pas non plus compter sur Elisa De Almeida. Touché au mollet à l'entraînement "il y a 48 heures", la défenseure du PSG "va mieux mais elle ne sera pas en mesure d'être alignée demain", a déclaré son entraîneur en conférence de presse depuis Sydney. Pour la remplacer, le choix pourrait se porter vers Estelle Cascarino, la soeur jumelle de Delphine - forfait pour ce Mondial - pour accompagner Wendie Renard en charnière. Pour son premier match officiel à la tête des Bleues, Hervé Renard pourrait changer de système et passer du 4-3-3 au 4-4-2 pour renforcer le milieu en souffrance sur le dernier match de préparation perdu face à l'Australie (1-0).

La compo probable des Bleues face à la Jamaïque

Peyraud-Magnin - Lakrar, W. Renard, E. Cascarino, Karchaoui - Toletti, Dali, Geyoro, Majri (ou Matéo) - Le Sommer, Diani.