Equipe de France (F): la liste définitive des joueuses convoquées pour la Coupe du monde 2023 connue

Dans quelques semaines, la Coupe du monde féminine aura lieu. Après avoir annoncé une première liste de 26 noms, le sélectionneur de l’équipe de France Hervé Renard a dévoilé la version finale avec trois joueuses en moins. Oriane Jean-François, Mylène Chavas et Aïssatou Tounkara ne prendront pas part au voyage.

Quatre ans après l’échec en quart de finale contre les Etats-Unis, l’équipe de France féminine tentera à nouveau de faire une bonne impression durant la Coupe du monde féminine qui commencera le 20 juillet. En juin dernier, le sélectionneur Hervé Renard avait publié une liste provisoire de 26 joueuses retenues.

Censé ramener cette liste à 23, le Savoyard a dû faire des choix. L'ancienne gardienne des Girondins de Bordeaux Mylène Chavas et la défenseure centrale Aissatou Tounkara (Manchester United) sont écartées. Elles restent quand même réservistes jusqu’à la veille du premier match des Bleues contre la Jamaïque, qui aura lieu le 23 juillet. Forfait à cause de douleurs aux adducteurs selon le Parisien, Oriane Jean-François (PSG) est la 3e joueuse écartée par le sélectionneur. La liste officielle devra être enregistrée auprès de la Fifa le 10 juillet au plus tard.

Le programme des Bleues avant le Mondial

Le retour avec les Bleues d’Amandine Henry est donc bel et bien confirmé. La milieu de terrain n’avait plus été convoquée depuis décembre 2020. Les noms connus comme Selma Bacha, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani et Eugenie Le Sommer pour ne citer qu’elles seront bel et bien du voyage.

Avant de s’envoler pour l’Australie, les Bleues disputeront un match amical contre l’Irlande ce jeudi. Le 8 juillet, elles s’envoleront pour l’Australie. Rappelons que dans le groupe de la France, figurent le Brésil, la Jamaïque et le Panama.

La liste des Bleues:

Gardiennes

· Solène Durand (EA Guingamp)

· Pauline Peyraud-Magnin (Juventus)

· Constance Picaud (Paris Saint-Germain)

Défenseures

· Selma Bacha (Olympique Lyonnais)

· Estelle Cascarino (Manchester United)

· Elisa de Almeida (Paris Saint-Germain)

· Sakina Karchaoui (Paris Saint-Germain)

· Maëlle Lakrar (Montpellier HSC)

· Eve Périsset (Chelsea)

· Wendie Renard (Olympique Lyonnais)



Milieux

· Kenza Dali (Aston Villa)

· Laurina Fazer (Paris Saint-Germain)

· Grace Geyoro (Paris Saint-Germain)

· Amandine Henry (Angel City)

· Léa Le Garrec (FC Fleury 91)

· Amel Majri (Olympique Lyonnais)

· Sandie Toletti (Real Madrid)

Attaquantes

· Viviane Asseyi (West Ham)

· Vicki Becho (Olympique Lyonnais)

· Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain)

· Eugénie Le Sommer (Olympique Lyonnais)

· Clara Matéo (Paris FC)

· Naomie Feller (Real Madrid)