Equipe de France féminine: Hervé Renard dévoilera sa liste pour le Mondial le 6 juin

Hervé Renard révèlera le 6 juin sa liste pour la Coupe du monde féminine qui se disputera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochain. La préparation des Bleues débutera ensuite le 20 juin, avec deux amicaux à jouer avant le Mondial.

La première liste de Hervé Renard à la tête de l'équipe de France féminine était attendue, la deuxième le sera encore davantage puisque le sélectionneur y annoncera le 6 juin prochain le groupe convoqué pour la Coupe du monde au Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août.

Au mois d'avril, Hervé Renard avait rappelé Wendie Renard, à qui il avait redonné le brassard de capitaine, et Eugénie Le Sommer, absentes des derniers rassemblements sous Corinne Diacre, l'ancienne sélectionneuse des Bleues. Il avait aussi ouvert la porte à Amandine Henry, blessée à l'époque mais qui pourrait donc faire partie du groupe pour le Mondial, deux ans et demi après sa dernière sélection.

Un trio incertain et deux amicaux avant le Mondial

Cette liste lèvera aussi le voile sur les absnces ou non de Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani et Delphine Cascarino. Les deux premières, en froid avec Corinne Diacre et blessées lors du rassemblement du mois d'avril pour les rencontres face au Canada et à la Colombie, sont encore incertaines, alors que Cascarino a été touchée le week-end dernier lors du match du titre de l'OL.

Quelques jours après la liste, les Bleues débuteront leur préparation le 20 juin à Clairefontaine, avant de disputer deux matchs amicaux contre la République d'Irlande (le 6 juillet à Dublin) et face à l'Australie (le 14 juillet à Melbourne).