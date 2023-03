Equipe de France féminine: la première liste d’Hervé Renard, avec Wendie Renard et Eugénie Le Sommer appelées

Officialisé jeudi à la tête de l’équipe de France féminine, Hervé Renard a annoncé sa première liste en tant que sélectionneur des Bleues ce vendredi. À moins de quatre mois du Mondial, les Tricolores vont disputer deux matchs amicaux face à la Colombie (7 avril) et le Canada (11 avril).

Directement dans le vif du sujet. Tout juste nommé sélectionneur de l’équipe de France féminine après l’éviction de Corinne Diacre, Hervé Renard a annoncé sa toute première liste ce vendredi midi. À moins de quatre mois de la Coupe du monde (20 juillet-20 août), les Bleues doivent affronter la Colombie (7 avril) et le Canada (11 avril) en amical. L’une des principales attractions de cette liste était de savoir si les frondeuses qui ont eu la tête de Diacre allaient faire leur retour. Wendie Renard, la première à avoir annoncé sa mise en retrait des Bleues, est bien appelée par le nouveau sélectionneur. Il y a deux semaines, elle avait clairement ouvert la porte à un retour.

>> Revivez l'annonce de la première liste d'Hervé Renard

Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, qui avaient emboîté le pas de Wendie Renard, ne prétendaient pas à une place dans cette liste. Diani s’est blessée jeudi soir en quart de finale retour de Ligue des champions contre Wolfsburg et souffre d’une fracture de la clavicule droite. Katoto, de son côté, est absente des terrains depuis l’été dernier (rupture d’un ligament du genou droit). Blessée, Amandine Henry n'est pas dans la liste mais Hervé Renard l'a appelé et s'est montré rassuré sur son état.

Pour sa première expérience avec une équipe féminine, le coach de 54 ans a un temps très limité pour préparer son groupe au Mondial australien et néo-zélandais. Après la Colombie et le Canada, le nouveau sélectionneur des Bleues et son staff auront deux derniers matchs pour peaufiner les automatismes: l’Irlande (6 juillet) puis l’Australie (14 juillet).

La première liste des Bleues avec Hervé Renard:

Gardiennes: Mylène Chavas (Bordeaux), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/ITA), Constance Picaud (PSG).

Défenseures: Selma Bacha (Lyon), Estelle Cascarino (Manchester United/ANG), Hawa Cissoko (West Ham/ENG), Elisa De Almeida (Paris SG), Magou Doucouré (Reims), Sakina Karchaoui (Paris SG), Maëlle Lakrar (Montpellier), Eve Périsset (Chelsea/ANG), Wendie Renard (Lyon).

Milieux: Kenza Dali (Aston Villa/ANG), Laurina Fazer (Paris SG), Grace Geyoro (Paris SG), Oriande Jean-François (Paris SG), Léa Le Garrec (Fleury), Amel Majri (Lyon), Sandie Toletti (Real Madrid/ESP).

Attaquantes: Viviane Asseyi (West Ham), Sandy Baltimore (Paris SG), Kessya Bussy (Reims), Delphine Cascarino (Lyon), Eugénie Le Sommer (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC).