PSG: "Vous imaginez City sans Haaland et De Bruyne?", Prêcheur regrette les fins de saison de Diani et Katoto

A la veille de la finale de la Coupe de France féminine entre le PSG et l'OL, samedi à Orléans (16 heures), Gérard Prêcheur a acté les forfaits jusqu'en fin de saison de deux de ses meilleures joueuses: Marie-Antoinette Katoto, blessée de longue date, et Kadidiatou Diani.

Lancé dans la dernière ligne droite de sa saison, le Paris Saint-Germain va se jeter dans la bataille sans ses deux meilleures joueuses. Indisponible depuis le début de l'exercice 2022-23 suite à sa grave blessure survenue en plein Euro, Marie-Antoinette Katoto n'est "qu'en phase de réathlétisation", a confirmé son entraîneur Gérard Prêcheur. Qui acte également la fin de saison de Kadidiatou Diani.

"Marie-Antoinette a redémarré sa réathlétisation. Elle a repris le footing, elle retouche un petit peu le ballon, a fait savoir le coach parisien vendredi face aux médias. Pour Kadi, je ne vais pas faire d'intox: je ne l'aurai pas pour le reste de la saison. J'espèrais, après sa fracture de la clavicule (le 30 mars lors du quart de finale retour de Ligue des champions face à Wolfsburg, ndlr), qu'on puisse la réavoir sur le banc demain (samedi) et au Parc la semaine prochaine. Mais ce ne sera ni l'un ni l'autre", a-t-il regretté.

Deux éléments clefs de l'attaque parisienne

Les deux confrontations contre le rival lyonnais, samedi en finale de la Coupe de France (16 heures) puis le dimanche d'après pour un sommet quasi décisif pour le titre en Championnat (21 mai, 21 heures), se joueront donc sans les deux joueuses. Irremplaçables aux yeux de leur coach.

"On a des difficultés à marquer. Mais on sait toute la difficulté qu'on a eu pour pallier l'absence sur toute une saison de Marie-Antoinette Katoto, qui est peut-être l'une des meilleures attaquantes sur la planète. Derrière ça, il y a aussi la blessure de Kadi Diani, encore une attaquante de très haut niveau... Ce n'est pas simple. Vous imaginez City sans Haaland et De Bruyne? Ce n'est peut-être la même équipe, hein. Nous, c'est un peu ça."