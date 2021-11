Equipe de France: la liste de Diacre pour le Kazakhstan et le pays de Galles, sans Renard

La sélectionneure des Bleues Corinne Diacre a annoncé ce jeudi la liste des joueuses convoquées pour les prochains matchs contre le Kazakhstan et le pays de Galles, dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2023. Si Griedge Mbock est de retour, Selma Bacha et Eugénie Le Sommer sont absentes. La capitaine Wendie Renard, quant à elle, n'est toujours pas apte à jouer.

Deux matchs à remporter pour bien finir l'année, et se rapprocher un peu plus de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En tête de son groupe dans les éliminatoires du Mondial 2023, l'équipe de France féminine affrontera dans quelques jours le Kazakhstan (26 novembre à Vannes) puis le pays de Galles (30 novembre à Guingamp).

Pour ces deux rencontres, la sélectionneure Corinne Diacre a convoqué un groupe similaire au précédent rassemblement, avec quelques petits changements.

>>> La conf de presse de Corinne Diacre

Diacre a donné des nouvelles de Wendie Renard

Longtemps blessée, la défenseure de l'OL Griedge Mbock est ainsi de retour. En revanche, sa coéquipière en club Wendie Renard, capitaine des Bleues, est toujours absente. "Elle va mieux, mais n'est pas apte encore à reprendre la compétition, a expliqué Diacre. Le problème de Wendie c'est qu'elle a rechuté, et quand on rechute sur un problème musculaire (au quadriceps droit, ndlr), ça demande plus de temps. Elle prend ce temps, mais elle rate malgré tout de nombreuses échéances, avec son club et avec la sélection. Après, l'essentiel, c'est qu'elle soit avec nous en pleine forme pour le championnat d'Europe."

Selma Bacha (OL) et Eugénie Le Sommer (OL Reign), elles, ne sont pas blessées. Mais elles ne sont pas là non plus. "La liste de joueuses que je supervise est très large, mais je fais des choix, a expliqué Diacre au sujet de la deuxième citée. Si je pouvais en sélectionner 30, je le ferais, mais il n'y a que 23 places. Eugénie comme d'autres font partie d'un groupe élargi, mais je me laisse du temps dans la construction de l'équipe. Le groupe actuel donne satisfaction, nous avons quatre victoires en quatre matchs."

Sinon, les Parisiennes Kheira Hamraoui et Aminata Diallo n'ont évidemment pas été appelées, après l'agression de la première et le placement en garde à vue (avant d'être relâchée sans aucune charge retenue) de la seconde, ces derniers jours. "Je n'ai pas d'informations sur le fond de l'affaire et il y a une enquête en cours, a commenté Corinne Diacre. On va laisser faire la justice. J'espère juste que le fond de l'histoire va sortir vite pour que les deux joueuses concernées, leur club, et que tout le monde puisse aller de l'avant rapidement."

La liste des 23 Françaises

Gardiennes : Chavas, Durand, Peyraud-Magnin.

Défenseures : Cissoko, De Almeida, Karchaoui, Morroni, Mbock, Perisset, Torrent, Tounkara.

Milieux : Asseyi, Bilbault, Dali, Geyoro, Toletti.

Attaquantes : Baltimore, Cascarino, Diani, Gauvin, Katoto, Malard, Matéo.