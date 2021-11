PSG: le déroulé de l'agression d'Hamraoui, qui souffre de blessures impressionnantes

Le récit de Kheira Hamraoui donné aux policiers décrit ce qu'il s'est passé avant et pendant la violente agression commise par deux individus, dans la soirée du 4 novembre. BFMTV, avec une source proche de l'enquête, dévoile ce récit.

BFMTV, par une source proche de l'enquête confirmant des informations de L'Équipe, s'est procuré le récit de la soirée du 4 novembre que Kheira Hamraoui a fait aux policiers après sa violente agression.

Ce jeudi-là, peu après 19h, Kheira Hamraoui quitte son domicile de Chatou, dans les Yvelines. Aminata Diallo, sa coéquipière du Paris Saint-Germain, est venue la chercher en voiture pour aller à un dîner avec tout le groupe parisien (joueuses, staff) au Chalet des Îles, au bois de Boulogne. Sur le chemin à l'aller, elles récupèrent une troisième joueuse du club, Sakina Karchaoui.

Devant les enquêteurs, Kheira Hamraoui dit "n'avoir rien remarqué de particulier" durant le trajet, n'avoir "pas eu l'impression qu'elles étaient suivies". Peu avant 20h, toutes trois arrivent sur place. Le dîner se déroule dans une bonne ambiance. Les trois joueuses repartent vers 22h à bord de la même voiture. Aminata Diallo dépose d'abord Sakina Karchaoui vers 22h30 chez elle, à Chatou, avant de repartir en direction du domicile de Kheira Hamraoui, qui habite à quelques minutes de là.

Les photos des blessures témoignent de la violence de l'agression

Quelques instants après, les deux joueuses voient alors deux hommes surgir devant leur voiture, le visage masqué par des cagoules noires. Ils leur hurlent dessus d'ouvrir la porte, l'un se trouvant devant la portière côté conducteur, l'autre devant la portière côté passager.

Ils sortent les deux femmes par la force, et celui qui est devant Kheira Hamroui dégaine une barre de fer et se met à la frapper, alors qu'elle a glissé à terre. "Il visait essentiellement mes jambes", dira-t-elle devant les enquêteurs, ce qui est corroboré par ses blessures. Mardi 16 novembre sur l'antenne de BFMTV, l'avocat de Kheira Hamraoui, Me Saïd Harir, a d'ailleurs montré des photos des hématomes très importants sur les jambes de sa cliente.

Les hématomes sur les jambes de Kheira Hamraoui, agressée le 4 novembre 2021 © DR / BFMTV

Les blessures de Kheira Hamraoui, agressée le 4 novembre 2021 © DR / BFMTV

Un homme incarcéré à Lyon a été entendu

Pendant que l'agresseur à la barre de fer frappe Kheira Hamraoui, il lui hurle dessus des insultes. La footballeuse dit simplement avoir entendu l'expression "homme marié", mais sans comprendre le reste de ses propos. Pendant l'agression, Aminata Diallo est maintenue par l'autre agresseur, mais sans être frappée. Les deux hommes repartent ensuite en courant.

Concernant les insultes liées à "un homme marié", quatre joueuses de l'équipe avaient reçu un mois auparavant des coups de fil d'un homme actuellement incarcéré à Lyon, entendu en garde à vue au début de l'enquête, et qui avait critiqué Kheira Hamraoui en tenant des propos similaires liés au fait qu'elle avait des relations avec des hommes mariés, et qu'il fallait se tenir à distance d'elle.