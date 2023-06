La Coupe du monde féminine 2023 sera diffusée par France TV et M6

France TV et M6 ont acquis les droits de diffusion de la Coupe du monde féminine 2023, prévue cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La situation s'est enfin débloquée, les supporters des Bleues pourront bien regarder les matchs de la Coupe du monde féminine. Déjà associés jusqu'en 2027 pour l'équipe de France féminine, les groupes France Télévisions et M6 annoncent ce mercredi avoir acquis les droits de diffusion de la compétition prévue cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août).

La réparition des matchs entre les deux groupes n'a pas encore été communiquée, ni les chaînes qui seront utilisées pour diffuser ces rencontres aux horaires très variables et surtout peu commodes pour le public français (entre 2h et 14h durant la phase de groupes, entre 3h et 13h à partir des huitièmes de finale).

Les joueuses d'Hervé Renard entrent en lice le 23 juillet contre la Jamaïque (12h00). Puis elles affrontent le Brésil (29/07, 12h00) et le Panama (02/08, 12h00).

Situation aussi débloquée ailleurs en Europe

La FIFA et les diffuseurs de plusieurs pays européens étaient sous pression depuis plusieurs semaines. À tel point que les ministères des pays concernés ont publié un communiqué commun pour tenter de faire avancer les négociations. Aucun montant n'a été communiqué pour le paiement de ces droits TV.

"Nous saluons cet investissement à la hauteur des enjeux pour le sport féminin", a réagi Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Avec Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, elles "remercient" France Télévisions et M6 "pour la qualité et la valeurt de la proposition faite à la FIFA".

L'incertitude n'a pas seulement pris fin en France. Des accords ont aussi été annoncés en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Ukraine. Pour tous ces pays, y compris la France, le deal a été conclu à travers l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER), qui regroupe plusieurs groupes audiovisuels publics et qui est dirigé par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions.