D1 féminine: le choc OL-PSG reprogrammé fin mai

Prévu le 13 mars, mais reporté en raison de plusieurs cas positifs au coronavirus dans les rangs parisiens, le choc de D1 féminine OL-PSG aura lieu le week-end du 29 mai.

Le choc aura lieu, évidemment, mais il aura lieu deux mois et demi plus tard que prévu. Initialement programmé le 13 mars dernier, mais reporté, le match de D1 féminine entre l'OL et le PSG, qui pourrait décider du titre, se jouera le week-end du 29 mai. Soit une semaine avant la 22e et dernière journée.

Le 12 mars, à la veille de la rencontre, le club de la capitale avait fait état de trois cas positifs au Covid-19 parmi ses joueuses, et sur injonction de l'Agence régionale de santé, la FFF avait dû reporter l'affiche au dernier moment. Ce qui avait agacé le clan lyonnais...

D'abord, un quart de finale retour de C1

Toujours est-il que la Fédération a de nouveau communiqué ce jeudi au sujet du match, pour annoncer la reprogrammation fin mai, "date (exacte) et horaire restants à confirmer".

La FFF, qui a également trouvé des dates pour les matchs Paris FC-Fleury (24 avril) et Issy-Paris FC (1er mai), rappelle que trois autres rencontres non-jouées doivent encore être fixées: Guingamp-OL, OL-Le Havre, et Paris FC-PSG. "Leur tenue dépendra de l'issue du quart de finale retour de Ligue des champions qui mettra aux prises, samedi 18 avril à 14h, les Lyonnaises et les Parisiennes", indique l'instance.

A l'heure actuelle, c'est le PSG qui pointe en tête de la D1 avec 49 unités, soit quatre de plus que l'OL. Mais les Lyonnaises comptent un match en moins.