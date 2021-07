D1 féminine: Saint-Etienne salue "une accession légitime et méritée"

La Fédération française de football (FFF) a officialisé ce mercredi la montée de l'AS Saint-Étienne en D1 féminine. Les Vertes, privées de fin de championnat par le coronavirus, la réclamait depuis plusieurs semaines.

L'équipe féminine de l'AS Saint-Étienne (D2), qui vivait avec un sentiment d'injustice d'avoir été privée de montée ces deux dernières saisons, va finalement disputer le championnat de D1. Le comité exécutif de la Fédération française de football a promu mardi l'ASSE en remplacement du Havre, 12e et dernier du championnat de D1 au terme de la saison 2020-2021.

Sedan promu en National

Le "Comex" a statué ce mercredi sur la composition des Championnats notamment de National et D1 féminine, après que leur saison précédente ait été perturbée par le coronavirus. En National, c'est le CS Sedan-Ardennes qui est promu, aux dépens du SC Lyon, dernier et officiellement relégué. Le FC Bastia-Borgo et l'US Créteil Lusitanos sont eux repêchés, malgré leurs 18e et 19e places.

"Cette accession est légitime et récompense trois ans d'efforts. Sur le terrain, l'ASSE a montré qu'elle méritait sa place parmi l'élite", a déclaré dans un communiqué Jean-Marc Barsotti, président de l'association du club. "C'est la victoire d'un territoire. Saint-Étienne se doit d'avoir une équipe féminine au plus haut niveau", a-t-il estimé.

Deux saisons tronquées par le virus

Les Vertes, reléguées de l'élite en 2018, restaient depuis trois ans sur 50 victoires en 67 matches. En 2019-2020, alors que le championnat de D2 avait été arrêté une première fois en raison de la pandémie de Covid-19, Saint-Étienne n'avait pu accéder en élite malgré onze succès pour quatre résultats nuls en quinze rencontres.

Le club stéphanois avait en effet été pénalisé par le mode de calcul au quotient (nombre de points obtenus sur le nombre de matches joués) privilégié par la FFF, qui avait favorisé Le Havre qui comptait une rencontre de plus que les Stéphanoises, pénalisées par un match reporté. Comme d'autres clubs, l'ASSE avait été déboutée de tous ses recours.

La saison dernière, les Vertes, après six victoires en six journées, dix-huit buts inscrits et aucun encaissé n'avaient pu, encore une fois, terminer le championnat de D2, arrêté en octobre sans pouvoir reprendre au printemps, toujours en raison du Covid. La saison avait été déclarée comme "blanche". L'ASSE accède finalement à l'étage supérieur en tant que meilleur 2e de la saison 2019-2020.