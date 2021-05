ASSE: Green prolonge de trois ans avec les Verts

L'AS Saint-Etienne a officialisé mardi la prolongation de contrat pour trois ans de son gardien Etienne Green, sélectionné en équipe de France espoirs.

Etienne Green (20 ans) va poursuivre sa carrière naissante au sein de son club formateur. Le jeune gardien de l’AS Saint-Etienne, dont le contrat arrivait à expiration le mois prochain, s’est engagé pour au moins trois saisons supplémentaires. L’ASSE a officialisé la prolongation de son bail ce mardi. Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2024. Les Verts ont choisi de renouveler leur confiance à un joueur lancé dans le grand bain en fin de saison, pour pallier l’absence de Jessy Moulin et Stefan Bajic, tous deux blessés. Ce qu’il a fait brillamment, et ce, dès sa première apparition.

Trois clean-sheets en huit matches

"Etienne n'était pas programmé pour débuter cette saison (...) Cette prolongation de contrat récompense son investissement à l'entraînement et sa force de caractère, a commenté l’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel. Il n'était jamais le premier dans les catégories de jeunes. C'était également un garçon réservé et bien éduqué, il fallait l'aider à révéler sa personnalité. Il a su se désinhiber et afficher de très belles aptitudes en gardant la simplicité, la sobriété et l'efficacité qui le caractérisaient avant qu'il ne soit sur le devant de la scène."

Pour ses débuts chez les pros, Etienne Green s’est montré impérial sur le terrain de Nîmes (2-0), stoppant même un penalty. Le gardien stéphanois a poursuivi sur sa lancée contre Brest et Marseille, réalisant une manchette extraordinaire en fin de match face au LOSC. Auteur de trois clean-sheets en huit rencontres, Etienne Green a été récompensé de ses belles prestations en étant sélectionné en équipe de France Espoirs pour la phase finale de l’Euro.

"Ça a été une grande fierté de pouvoir disputer huit rencontres cette saison et c'est une très grande joie de pouvoir continuer cette belle aventure démarrée il y a 12 ans avec l’ASSE, a réagi Green. J'ai une pensée spéciale pour les coachs et entraîneurs de gardiens qui m'ont accompagné au cours de ces années, de l'école de foot à la Ligue 1."