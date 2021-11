Affaire Hamraoui-Diallo: l’avocat de Diallo dénonce une garde à vue "infamante"

Après la sortie de garde à vue de sa cliente Aminata Diallo, entendue dans l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui, son avocat Me Mourak Battikh s'est exprimé sur BFMTV ce samedi matin.

Entendue dans l’affaire de l’agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui, Aminata Diallo est sortie de garde à vue jeudi. Son avocat Me Mourad Battikh s’est exprimé ce samedi sur BFMTV, soulignant "qu’aucune charge n’a été retenue" contre sa cliente et qu’il n’y a pas d’information judiciaire. "C’est quand même rarissime. A mon sens, la garde à vue a été un peu trop hâtive, a-t-il ajouté. Une convocation en audition libre aurait été parfaitement suffisante. Elle se serait expliquée. La seule question, c’est pourquoi elle était là à ce moment-là, pourquoi elle n’a pas été agressée. Et encore, elle a été quand même molestée, mais effectivement elle n’a pas reçu de coups de barre de fer comme madame Hamraoui. Elle s’en est expliquée devant les officiers de police judiciaire, qui ont finalement trouvé que ses explications étaient convaincantes et n’ont rien trouvé à redire."

"Elle a coopéré avec les officiers de police judiciaire, que ce soit dans la perquisition, l’exploitation de ses téléphones… On n’a rien trouvé qui mettait en cause madame Diallo, a aussi détaillé Me Mourad Battikh. Elle clame son innocence, elle n’a strictement rien à voir dans cette agression. C’est important de le dire. Elle subit aujourd’hui une situation absolument préjudiciable, avec une double peine. La première, c’est qu’elle a co-subi cette agression. La seconde, c’est qu’elle vit une garde à vue absolument infamante."

"Il serait temps qu’elle retravaille, qu’elle fasse ce qu’elle sait faire"

L’agression de Kheira Hamraoui a eu lieu le 4 novembre dernier, après une soirée organisée par le Paris Saint-Germain. Bientôt dix jours plus tard, il reste encore de grosses zones d’ombres dans l’enquête. L’avocat d’Aminata Diallo s’inquiète lui de l’avenir de sa cliente. "Va se poser la question de savoir comment le Paris Saint-Germain, l’équipe de France, les sponsors vont réagir avec tout ça, reconnaît-il. Quand on jette un nom en pâture comme ça au niveau national et international, la question, c’est comment est-ce qu’elle fait pour rebondir ? Est-ce que tous ceux qui ont jeté son nom en pâture vont faire des communiqués pour expliquer qu’elle n’est pas mise en cause, qu’il n’y a rien la concernant ? Cette question professionnelle, ça va être fondamental dans les jours et les semaines à venir."

"C’est une jeune femme qui a une vie exemplaire sur le terrain et en dehors, qui s’est battue toute sa vie pour arriver là où elle en est aujourd’hui, a souligné Me Mourad Battikh. C’est quand même très dommageable ce qui lui arrive. Il ne faudrait pas qu’il y ait une triple peine, avec en plus une mise à l’écart, que ce soit au PSG ou en équipe de France. J’en profite pour dire de manière très ferme qu’elle est aujourd’hui mise hors de cause et qu’il serait temps qu’elle retravaille, qu’elle fasse ce qu’elle sait faire de mieux, c’est-à-dire jouer sur le terrain, aider l’équipe à gagner des matchs, des titres, et peut-être être sélectionnée en équipe de France."