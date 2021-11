Affaire Hamraoui: la piste d’un règlement de comptes extra-sportif

L’incompréhension règne du côté de plusieurs joueuses du PSG féminin dont Aminata Diallo après les récentes révélations autour de l’agression de Kheira Hamraoui. Selon les informations de RMC Sport, la milieu parisienne a pu être agressée en raison de sa vie privée.

Petit à petit de nouveaux éléments sont révélés dans cette surprenante agression de Kheira Hamraoui. Alors qu’une rivalité sportive et interne au PSG avait d’abord été avancée, cette affaire pourrait finalement être liée à la vie privée de la milieu de 31 ans. "Alors comme ça, on couche avec les hommes mariés?", voilà ce que les agresseurs auraient dit à la joueuse du Paris Saint-Germain avant de la frapper violemment dans la nuit du 4 au 5 novembre, selon les informations de RMC Sport provenant de sources judiciaires.

Diallo choquée, le groupe parisien ne comprend pas

Sortie de garde à vue après 48h sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle, Aminata Diallo est, toujours selon les informations de RMC Sport, tombée des nues en voyant son nom cité dans la presse comme commanditaire de l'agression.

Selon ses proches, Aminata Diallo est très choquée et affectée par la situation qu'elle juge injuste. La joueuse ne comprend pas pourquoi elle a été contrainte de faire une garde à vue. "Aminata Diallo déplore la mise en scène parfaitement artificielle d’une rivalité entre elle et Kheira Hamraoui qui justifierait qu'elle s'en soit prise à sa coéquipière, a notamment expliqué l’avocat de Diallo plus tôt ce vendredi. Cette théorie ne correspond en rien à la véritable nature de leur relation."

Selon les informations de RMC Sport, certaines joueuses du PSG partagent cette incompréhension, et trouvent incohérentes les accusations de rivalités sportives, puisque les relations semblaient amicales entre les deux joueuses.