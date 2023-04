D1 féminine: les joueuses de Rodez privées du stade Paul-Lignon au profit d'une équipe régionale de rugby

La ville de Rodez a refusé de mettre le stade Paul-Lignon à disposition de l’équipe féminine pour le derby face à Montpellier en D1 Arkema, ce dimanche. La municipalité a préféré faire jouer l’équipe senior du club de rugby de la ville, évoluant au niveau régional.

Polémique à Rodez. Alors que le RAF lutte pour son maintien en D1 féminine, le club a appris jeudi la délocalisation de la rencontre de championnat de ce week-end face à Montpellier de son stade Paul-Lignon au stade de la Roque à Onet-le-Château, au profit d’un match de rugby masculin de Fédérale 3, un niveau régional.

Un match de barrage de rugby masculin plutôt qu'un match de D1 féminine

Le Rodez rugby et les féminines du RAF avaient initialement prévu de jouer au sein du stade accueillant habituellement l'équipe de Ligue 2 de Rodez, tous deux ce dimanche à 15h. Un imbroglio qui a contraint la mairie, propriétaire de l’enceinte, à trancher en faveur des rugbymen qui affrontent Rivesaltes dans un barrage de phases finales pouvant leur permettre une montée en Fédérale 2.

Les joueuses du RAF elles devront se contenter d'un terrain annexe, alors qu'elles affrontent Montpellier dans un derby local qui va valoir cher, les filles de Rodez étant avant-dernières de D1 Arkema à un point de Dijon, premier non-relégable.

"Dommage pour les féminines"

Le maire Christian Teyssèdre a commenté: "Effectivement, le football et le rugby voulaient bénéficier du stade. Il n’a pas été possible de faire modifier le calendrier d’une équipe car la Ligue 2 va jouer la veille (les hommes du Raf reçoivent Laval pour le compte de la 31e journée, à 19 heures, ndlr). Le critère que nous avons retenu est l’antériorité de la demande. Dommage pour les féminines qui font une belle saison en D1 et qui ont un match très important contre Montpellier." C’est donc le rugby qui a été choisi.

Une décision que le club de Rodez regrette. "Nous actons la décision reçue ce jour, de la ville de Rodez de ne pas mettre le Stade Paul-Lignon à disposition du club pour ce dimanche 16 Avril, contrairement à ce qui était prévu, pour le match de championnat de notre équipe fanion féminine", écrit le RAF dans un communiqué publié ce jeudi.

"Nous regrettons cette décision"

"Pour cette rencontre à fort enjeu où les Rafettes bataillent fermement pour leur maintien dans l’élite, nous regrettons cette décision impliquant que ce match aura finalement lieu au Stade de la Roque, à Onet-le-Château. (...) Malgré la déception de notre staff, de nos joueuses et de tous les supporters et sympathisants de notre équipe fanion féminine, nous accueillerons toutes les parties prenantes dans les meilleures conditions au Stade de la Roque."

Le RAF rappelle qu'il continuera de "soutenir et mettre en avant les valeurs de notre club et de nos nombreuses licenciées féminines, ainsi que le football féminin et plus généralement le développement du sport féminin dans sa globalité" Il remercie également la réactivité de la ville voisine d'Onet-le-Chateau, sans quoi les Rafettes auraient pu perdre la rencontre par forfait, faute de terrain homologué.