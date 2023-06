Football féminin: Canal+ diffusera la D1 Arkéma jusqu'en 2029

La FFF a annoncé ce mardi que les droits TV de la D1 Arkéma sur la période 2023-2029 sont attribués à Canal+, qui diffusera deux affiches "premium" sur ses chaînes. Les autres rencontres du championnat seront diffusées sur le Dailymotion du groupe Vivendi.

Comme annoncé par RMC Sport, le groupe Canal+ va diffuser le championnat de D1 Arkéma pour les six prochaines saisons (2023-2024 à 2028-2029). Les deux affiches "premium" de chaque journée du championnat féminin français seront diffusées en direct sur les chaînes et services du groupe Canal+. La principale nouveauté reste la pérennisation de la case du dimanche soir à 21 heures, utilisée jusqu'ici uniquement pour la diffusion de l'affiche entre le PSG et l'OL. La case du vendredi soir est elle conservée.

Le groupe Canal+ diffusera aussi les quatre rencontres de la phase finale de la compétition qui entre en vigueur dès la prochaine saison 2023-2024, avec demi-finales, petite finale et finale de D1 Arkéma. Les autres rencontres de la D1 Arkéma seront diffusées sur le Dailymotion du groupe Vivendi. Le contrat inclut également la diffusion du Trophée des championnes, qui oppose le vainqueur du championnat à celui de la Coupe de France.

Les Bleues sur France Télévisions et W9... en attendant la Coupe du monde

En parallèle, la FFF a également officialisé un accord pour la diffusion pour les matchs de l'équipe de France féminine sur la période 2023-2027, hors grandes compétitions. Ces droits de diffusion concernent les rencontres de la nouvelle Ligue des Nations Féminine, les matches de qualifications à l’Euro 2025 et à la Coupe du monde 2027 ainsi que l’ensemble des matches amicaux qui seront joués par les Bleues durant cette période. Pour rappel, France Télévisions diffusera aussi les Bleues lors des Jeux olympiques de Paris 2024 pour lesquels la France est déjà qualifiée en tant que pays-hôte.

"Cette double annonce est une excellente nouvelle pour la FFF et sa politique ambitieuse de développement du football féminin de haut niveau. Les diffuseurs ont démontré un grand intérêt et une réelle volonté de participer à la mise en avant de la discipline, par la diffusion des matches mais aussi par une couverture éditoriale accrue", s'est félicité Philippe Diallo sur le site de la FFF.