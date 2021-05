OL-PSG en direct: suivez le choc décisif pour le titre de D1 féminine

Bienvenue dans ce live RMC Sport

Le Paris Saint-Germain peut marquer l'histoire du football féminin français. Le club de la capitale a l'occasion ce soir de briser l'hégémonie de l'Olympique Lyonnais, qui domine le championnat de France depuis 14 ans.

Ce soir, l'OL et le PSG s'affrontent en match en retard de la 16e journée. Après ce choc, il ne leur restera plus qu'un match. Or, les Parisiennes ont aujourd'hui un point d'avance. En cas de succès, elles seront donc sacrées championnes de France. Il s'agirait alors de leur premier titre.

En cas de nul, les Parisiennes devront obtenir un bon résultat vendredi prochain contre Dijon, à l'occasion de la dernière journée, pour être couronnées. Mais en cas de défaite, elles offriront sans doute un 15e titre aux Lyonnaises.

Coup d'envoi à 21h00, à Lyon.