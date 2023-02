PSG: Kadidiatou Diani évoque clairement un possible départ en fin de saison

L'attaquante française Kadidiatou Diani regrette que les négociations avec le PSG autour d'une prolongation de son contrat, qui s'achève en juin, n'aient "pas encore commencé".

Une cadre du PSG féminin sur le départ ? L'attaquante internationale française Kadidiatou Diani (27 ans) a regretté que les négociations avec le club de la capitale autour d'une prolongation de son contrat, qui s'achève en juin, n'aient "pas encore commencé", dans un entretien accordé à l'AFP ce lundi.

"En temps normal, j'aurais peut-être dû re-signer avant. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Les négociations n'ont pas encore commencé, c'est bien dommage", a déclaré l'ailière parisienne depuis Clairefontaine, où elle prépare le Tournoi de France avec la sélection de Corinne Diacre.

Son compagnon écarté des discussions

La direction sportive du PSG a entrepris de négocier directement avec l'agente de la joueuse, Marta Fischer, et non plus avec le compagnon et conseiller de Diani, César Mavacala, autrefois incontournable mais avec lequel le club a pris ses distances cette saison. "C'est une situation de club qui fait que la négociation n'est pas possible aujourd'hui, ou du moins elle a été retardé. En l'occurrence, ce n'est pas de notre faute mais plus la faute du club. On verra par la suite si la situation s'améliore", a affirmé l'attaquante de 27 ans.

La cadre des Bleues (80 sélections), devenue incontournable et prolifique au PSG après la blessure de Marie-Antoinette Katoto, ne "ferme aucune porte" concernant son avenir, sachant qu'elle a "toujours voulu avoir une expérience à l'étranger".

Au PSG depuis 2017, Diani a été approchée récemment par plusieurs clubs dont le Real Madrid, Washington Spirit et Chelsea, a appris l'AFP. "Oui, j'ai plusieurs clubs intéressés, que ce soit en Angleterre, en Espagne ou aux Etats-Unis. De ce côté-là j'ai le choix et, contrairement à Paris, les négociations ont déjà commencé. Ces trois pays m'ont toujours attiré au niveau du foot, de la qualité de vie", a-t-elle confirmé lundi.