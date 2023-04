EN DIRECT - FFF: Suivez les annonces sur le foot féminin en direct

Le foot féminin ne va pas très bien, mais la fédération a un plan. Après avoir réglé le problème de l'équipe de France, avec le départ de Corinne Diacre et l'arrivée de Hervé Renard, la FFF s'attaque maintenant au football féminin dans son ensemble et à sa vitrine, la D1 Arkema qui cherche un nouveau diffuseur, et où le spectacle est à des années lumières de ses rivaux anglais et espagnols.

le président de la FFF par intérim Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas seront présents pour présenter les solutions apportées par la FFF. Aulas pourra aussi s'exprimer sur la vente de la section féminine de l'OL, révélée par l'Equipe mercredi, et qui était le fleuron du foot féminin en France.

Début de la conférence de presse programmée à 12h15.