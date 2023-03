Équipe de France féminine: c'est fini pour Diacre, qui n'est plus la sélectionneure des Bleues

Corinne Diacre a été écartée de son poste de sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football par la FFF, après la tenue d'un comité exécutif ce jeudi.

Le couperet est tombé, Corinne Diacre n'est plus sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football. Elle a été démise de ses fonctions au terme du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) réuni ce jeudi autour de son président intérimaire Philippe Diallo. Ce renvoi survient à près de quatre mois de la Coupe du monde 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, pour laquelle les Bleues sont qualifiées (20 juillet-20 août).

Corinne Diacre était sur la sellette depuis que plusieurs cadres de la sélection - dont la capitaine Wendie Renard et la star Marie-Antoinette Katoto - ont annoncé mettre en pause leur carrière internationale en attendant du changement. Les joueuses déploraient le management de l'entraîneure de 48 ans, qui était en poste depuis 2017.

"Cette fracture a atteint un point de non-retour"

"Les nombreuses auditions menées ont permis d’établir le constat d’une fracture très importante avec des joueuses cadres et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection. Si la FFF reconnaît l’implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l’exercice de leur mission, il apparaît que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles", explique la FFF dans un communiqué.

La FFF a toutefois tenu à recadrer les joueuses frondeuses pour la façon dont elles ont exprimé leur mécontentement. Pour le comité exécutif, cette méthode ne sera "plus acceptable dans l'avenir".

>> Toutes les infos et réactions sur le départ de Corinne Diacre en direct sur RMC Sport

Qui pour prendre la succession?

La commission spéciale constituée au sein de la FFF pour travailler sur ce dossier brûlant est désormais chargée d'auditionner les candidats à la succession de Corinne Diacre. Cette commission est composée du président lyonnais Jean-Michel Aulas, de son homologue strasbourgeois Marc Keller et des anciennes internationales Laura Georges et Aline Riera.

Plusieurs noms ont émergé depuis le début de la crise au sein de la sélection. Ceux de Gérard Prêcheur et Sonia Bompastor, actuellement en poste au Paris Saint-Germain et à l'Olympique Lyonnais, ont notamment été évoqués. Mais dernièrement, comme révélé par RMC Sport, Hervé Renard a été cité comme candidat crédible et apprécié. Il est actuellement sous contrat avec l'équipe nationale d'Arabie saoudite.

Corinne Diacre était sous contrat avec la FFF jusqu'en 2024 et les Jeux olympiques de Paris. Son bilan en 73 matchs est de 57 victoires, 7 nuls et 9 défaites. Sous sa direction, les Bleues ont échoué en quarts de finale de la Coupe du monde 2019 en France et en demies de l'Euro 2022.