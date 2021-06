Equipe de France féminine: Diacre se passe d'Henry et Hamraoui contre l'Allemagne

La sélectionneure des Bleues Corinne Diacre a dévoilé ce mardi la liste des joueuses retenues pour affronter l'Allemagne en amical le 10 juin prochain. La Lyonnaise Amandine Henry et la Barcelonnaise Kheïra Hamraoui sont absentes.

Des critères sportifs, et uniquement sportifs, assure-t-elle. Près de deux mois après la dernière sortie des Bleues, la sélectionneure Corinne Diacre a dévoilé ce mardi la liste des joueuses retenues pour le match amical contre l'Allemagne, le 10 juin à Strasbourg.

Si des cadres comme Wendie Renard, Marion Torrent, ou Kadidiatou Diani sont évidemment présentes, quelques absences sont notables. Notamment celle de la Lyonnaise Amandine Henry, déjà écartée de la sélection en 2020, puis rappelée par Diacre malgré le violent règlement de comptes entre les deux femmes.

"Une sélection à l'instant T"

"C’est une décision du moment, c’est une sélection à l’instant T, sur ses dernières performances… Il y a aussi d’autres joueuses qui ne sont pas dans la liste, a justifié la technicienne en conférence de presse. C’est vraiment une décision à l’instant T."

A noter que Sandy Baltimore (PSG), laissée à disposition de son club "pour passer ses examens de fin d'année", ne figure pas non plus dans la liste des 23, tout comme Kheïra Hamraoui. La milieu du Barça, qui n'a plus été sélectionnée depuis avril 2019, vient pourtant de signer un formidable triplé Ligue des champions, championnat d'Espagne, coupe d'Espagne avec son club.