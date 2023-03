Equipe de France féminine: Gourvennec dit avoir décliné le banc des Bleues, Hervé Renard en salle d'attente

Cite parmi les candidats pour succéder à Corinne Diacre au poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine, Jocelyn Gourvennec a décliné la proposition de la FFF. L’ancien entraîneur de Lille, 50 ans, souhaite prioriser sa carrière en club. La Fédération a de toute manière porté son choix sur Hervé Renard.

Jocelyn Gourvennec dit non aux Bleues. Sans club, l’entraîneur breton de 50 ans figurait dans la short list de la FFF, en quête d’un sélectionneur depuis le départ de Corinne Diacre. Marc Keller, l’un des membres du comité exécutif en charge de trouver la personne idoine pour guider l’équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde féminine, a appelé l’ancien entraîneur de Lille, libre depuis son départ de Losc au mois de juin. Les deux hommes ont discuté en visio-conférence mardi et mercredi en compagnie d’autres élus fédéraux. Un entretien "intéressant" selon Jocelyn Gourvennec, interrogé samedi par Sud-Ouest.

"J’ai envie de continuer à entraîner au quotidien, en club"

Le coach breton a néanmoins décliné la proposition de la FFF. "Je leur ai dit que j’y avais réfléchi, que les derniers temps on avait surtout parlé des coulisses, des conflits. Mais qu’il y avait deux super compétitions à venir (Coupe du Monde en juillet et Jeux Olympiques 2024) et, que comme les filles voulaient plus de professionnalisme, il fallait staffer l’équipe comme une équipe en Champions League: deux adjoints, deux préparateurs, un diététicien. On a partagé un certain nombre de réflexions et on s’était donné un délai de 72 heures. Mais sélectionneur, ce n’est pas le même métier et j’ai envie de continuer à entraîner au quotidien, en club."

Le Comex a fait d’Hervé Renard son choix numéro 1 pour le poste. Le sélectionneur de l’Arabie saoudite attend le feu vert de sa Fédération pour s’engager avec les Bleues.