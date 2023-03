Équipe de France féminine: la FFF attend un signe de l'Arabie saoudite pour Hervé Renard

Ayant porté son choix sur Hervé Renard, actuel sélectionneur de l'Arabie saoudite, pour le poste d'entraîneur de l'équipe de France féminine, la Fédération Française de Football est dans l'attente de son homologue saoudienne.

La FFF patiente. À la suite des auditions pour la succession de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine, les membres de la commission de travail du Comex ont clairement porté leur choix numéro 1 sur Hervé Renard. Mais ils sont dans l'attente d'une décision de la fédération saoudienne, puisqu'il est toujours le sélectionneur de l'équipe masculine.

Renard les a rassurés sur la question financière

En effet, Renard est en contrat jusqu'en 2027, mais une clause lui permet de se libérer de ses obligations pour un nouveau challenge. Le technicien de 54 ans doit s'entretenir avec son président afin d'obtenir son bon de sortie en vue de prendre les rênes des Bleues.

Les membres da la commission ont pris l'option Renard quitte à attendre quelques jours, séduits par la démarche d'Hervé Renard. En effet, le sélectionneur de l'Arabie saoudite les a rassurés très vite quant à la problématique financière, et leur a fait ressentir son attachement au maillot tricolore, son envie de relever le défi et d'aller décrocher ce premier titre qui manque tant aux Bleues.

Aulas : "Il faut attendre 48 heures"

Ce vendredi, Jean-Michel Aulas a donné quelques indices sur le timing d'une éventuelle nomination. "On a fait un travail formidable avec les trois autres membres du Comex (Marc Keller, Aline Riera, Laura Georges). On a fait beaucoup d'auditions, on a beaucoup avancé, a expliqué le président lyonnais au micro de Bein Sports après la qualification des Lyonnaises pour la finale de la Coupe de France. Il faut attendre 48 heures car on est en train de régler le problème du sélectionneur mais aussi les problèmes de tout le staff parce qu'on veut créer une dynamique nouvelle. Un staff à l'image des garçons et des équipes qui jouent la Ligue des champions féminine. Il faut se donner les moyens d'avoir de grandes ambitions. La grande ambition va arriver très vite avec la Coupe du monde. C'est le moment de mettre le paquet et de se donner les moyens d'aller chercher les résultats."