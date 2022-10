Equipe de France: Karchaoui et Toletti blessées, Asseyi et Sarr appelées pour les remplacer

L’équipe de France ne pourra pas compter sur Sakina Karchaoui et Sandie Toletti pour affronter l’Allemagne et la Suède, en matchs de préparation à la Coupe du monde 2023. Corinne Diacre, la sélectionneure des Bleues, a convoqué Viviane Asseyi et Ouleymata Sarr pour les suppléer.

L'équipe de France doit composer sans Sakina Karchaoui et Sandie Toletti, blessées à une cheville et contraintes au forfait, a indiqué ce lundi la Fédération française de football, annonçant leur remplacement par Viviane Asseyi et Ouleymata Sarr pour les matches amicaux d'octobre. Victime d'une entorse à une cheville en Ligue des champions, la latérale gauche du PSG est venue au centre d'entraînement de Clairefontaine pour faire constater sa blessure.

Quant à Toletti, "touchée à une cheville", la milieu du Real Madrid n'est pas en mesure de tenir sa place pour le double déplacement en Allemagne et en Suède, les 7 et 11 octobre. Ces deux titulaires habituelles en équipe de France sont remplacées numériquement par la milieu offensive Viviane Asseyi (West Ham) et l'attaquante Ouleymata Sarr (Paris FC). Sarr n'avait initialement pas été convoquée par la sélectionneure Corinne Diacre, en raison d'une blessure survenue le 10 septembre en championnat. L'avant-centre a cependant repris la compétition samedi en entrant en jeu face à Dijon (victoire 2-0).

Asseyi, la grande absente de l’Euro 2022

Le rappel d'Asseyi avait été ébruité dès dimanche par son club. "Elle a travaillé vraiment dur pendant ses trois premiers matches sans parvenir à marquer. Elle a été fantastique et son but est vraiment mérité", avait déclaré son entraîneur Paul Konchesky après la qualification en coupe nationale contre les London City Lionesses (2-2, 10-9 aux tirs au but). Et le technicien d'ajouter: "On a aussi appris pendant le match qu'elle avait été convoquée en équipe de France pour leurs prochains amicaux, on est ravis pour elle".

A 28 ans, Asseyi (55 sélections, 12 buts) est un visage connu de l'équipe de France. Sa non-sélection pour l'Euro 2022 avait constitué la principale surprise de la liste tricolore. La Normande d'origine, passée par Montpellier, Marseille et Bordeaux, a rejoint West Ham cet été après la fin de son contrat au Bayern Munich, où elle n'est pas parvenue à s'imposer. La France affronte l'Allemagne le 7 octobre à Dresde et la Suède le 11 octobre à Göteborg dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2023, qui aura lieu en Australie et Nouvelle-Zélande l’été prochain.