Équipe de France: les Bleues renouent avec la victoire pour clore l'année

Pour son dernier match de l'année, l'équipe de France féminine a renoué avec la victoire contre la Norvège 2 à 1, à la Nucia, dans le sud-est de l'Espagne, grâce à un but de Viviane Asseyi dans les dix dernières minutes. Après deux défaites contre l'Allemagne (2-1) et la Suède (3-0), les Bleues, demi-finalistes à l'Euro en juillet dernier, n'ont pas toujours séduit contre une Norvège affaiblie, mais peuvent souffler avant d'attaquer 2023 et le Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui se déroulera du 20 juillet au 20 août.

Une défense encore perfectible

Asseyi, entrée un quart d'heure plus tôt, a délivré les joueuses de Corinne Diacre, à la 83e minute, en plaçant une tête imparable, son 14e but avec l'équipe de France A. En l'absence de plusieurs atouts, notamment Selma Bacha ou Charlotte Bilbault, la France a livré trente premières minutes de bonne facture, récompensées par le but de l'incontournable Kadidiatou Diani (22e), bien servie par la revenante Sakina Karchaoui. La latérale gauche était blessée lors du dernier rassemblement.



Mais dix minutes plus tard, la défense française a ensuite affiché ses limites actuelles, en l'absence de Griedge Mbock, blessée depuis plusieurs mois. Caroline Graham Hansen (31e) a mis à profit cette passivité en catapultant un ballon de la tête. Finalement, Asseyi a permis aux Bleues de décrocher leur première victoire depuis le 6 septembre, une démonstration contre la Grèce (5-0) en qualification pour le Mondial 2023.



La France disputera son premier match au Mondial australien et néo-zélandais contre la Jamaïque le 23 juillet 2023, avant un choc contre le Brésil le 29 juillet.