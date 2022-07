Euro 2022: devant une affluence record, l'Angleterre domine l'Autriche pour le match d'ouverture

L'Angleterre a remporté le match d'ouverture de l'Euro féminin 2022, mercredi soir à Manchester, avec une victoire 1-0 contre l'Autriche.

Tout roule pour les Lionesses. Devant près de 70.000 spectateurs - un record pour la compétition - à Old Trafford, l'antre de Manchester United, l'Angleterre a parfaitement lancé l'Euro féminin 2022 de football. La sélection de Sarina Wiegman s'est imposée 1-0 face à l'Autriche, mercredi soir, grâce à un but en première période de Bethany Mead (16e).

Demi-finaliste des derniers Mondiaux et du précédent championnat d'Europe, l'Angleterre a tranquillement dominé cette rencontre peu rythmée. Rendue possible par une splendide passe de Francesca Kirby, l'ouverture du score a toutefois été validée de justesse, avec l'aide de la technologie sur la ligne de but. Car à vitesse réelle, il était impossible de savoir si Carina Wenninger était parvenue à réussir un sauvetage sur sa ligne ou non. Mais Bethany Mead avait bien inscrit son 15e but sur ses 15 dernières sélections internationales.

L'Autriche n'y était pas

Au final, les Anglaises ont terminé le match à 15 tirs contre 6. Il a fallu attendre la 78e minute pour assister au premier (et seul) véritable espoir d'égalisation des Autrichiennes d'Irene Fuhrmann, avec un tir de Barbara Dunst. Mais Mary Earps, plus que jamais à domicile, car gardienne de Manchester United le reste de l'année, a été irréprochable.

L'Angleterre prend provisoirement la tête du groupe A, en attendant la rencontre prévue jeudi soir (21h) entre la Norvège et l'Irlande du Nord. Pour le prochain match des Anglaises, ce sera le 11 juillet contre les Norvégiennes.

Les Bleues débutent dimanche

En ce qui concerne l'équipe de France, son entrée en lice est programmée au dimanche 10 juillet. Les Bleues de Corinne Diacre se lancent face à l'Italie, au New York Stadium de Rotherham. Elles feront ensuite face à la Belgique le 14 juillet, puis l'Islande le 18, dans le cadre du groupe D.