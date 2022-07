Euro 2022: l'Angleterre signe la plus large victoire de l'histoire du tournoi contre la Norvège, et file en quarts

Les Anglaises ont signé une incroyable victoire 8-0 contre la Norvège lors de leur deuxième match de poule de l'Euro 2022 ce lundi soir, et s'assurent déjà une place en quarts de finale de la compétition.

Plus fortes que les Bleues. L'équipe de France, qui avait battu le record du nombre de buts inscrits sur une période lors d'un Euro féminin dimanche soir avec un score de 5-0 à la pause contre l'Italie (5-1 au final), a déjà vu son record tomber ce lundi.

En effet, les Anglaises se sont imposées 8-0 contre la Norvège pour leur deuxième match de poules, avec six buts lors des 45 premières minutes. La plus large victoire jamais enregistrée lors d'un Euro (féminin et masculin) permet aux Lionnes d'être la première équipe qualifiée pour les quarts de finale de cet Euro 2022 à domicile.

Six buts en une période

Le choc annoncé n'aura pas eu lieu entre la Norvège et l'Angleterre. Les locales n'avaient mis que 12 minutes pour ouvrir le score en grattant un pénalty polémique, mais qui ne restera qu'anecdotique au vu du score final. Ellen White tombe dans la surface après avoir été accrochée par une défenseure norvégienne, et l'arbitre siffle immédiatement pénalty sans checker la VAR. Georgia Stanway se saisit du ballon et tire parfaitement sous la barre, premier but d'une longue soirée pour les Norvégiennes (1-0, 12e).

Quatre minutes plus tard, les Anglaises ont déjà fait le break, sur un but d'abord refusé pour hors-jeu puis finalement checké à la VAR et accepté. Sur une très belle passe en profondeur de Mead, Hemp parvient à couper au second poteau en tentant une madjer qui passe du mauvais coté de la jambe mais du bon côté du poteau (2-0, 16e). La serial buteuse de la sélection anglaise Ellen White parvient elle à gratter un ballon dans les pieds de la défense norvégienne et file seule au but pour enfoncer définitivement Ada Hegerberg et les siennes (3-0, 29e).

Ovation pour Ellen White, autrice d'un doublé

Unique buteuse de la première journée pour l'Angleterre, Bethany Mead est à la retombée d'un très bon centre de Hemp, qu'elle coupe parfaitement d'une puissante tête (4-0, 34e). Quatre minutes plus tard, l'attaquante d'Arsenal signe déjà un doublé, sur un numéro de soliste dans la surface norvégienne, dribblant trois défenseures avant de crucifier la pauvre gardienne (5-0, 38e). Une autre attaquante signe un doublé lors de cette soirée: Ellen White. La numéro 9 de Manchester City coupe au second poteau un ballon envoyé le long de la ligne par Francesca Kirby et permet aux Anglaises de récupérer le record des Bleues fixé il y a moins de 24h face à l'Italie (6-0, 41e).

Après cette première période à sens unique, le rythme de la rencontre retombe à peu et la sélectionneure Sarina Wiegman procède aux premiers changements. Parmi les sortantes, la légende Ellen White, qui profite d'une standing-ovation de tout l'Amex Stadium de Brighton. Parmi les entrantes, Alessia Russo, attaquante de Manchester United qui marquera neuf minutes plus tard de la tête sur un très bon centre de Lucy Bronze (7-0, 66e).

Pour l'ultime but de la soirée, Beth Mead s'offre un triplé en reprenant une frappe puissante de Keira Walsh qui est contrée par Maria Thorisdottir. L'attaquante d'Arsenal suit bien et n'a plus qu'à remettre du plat du pied à l'entrée du but (8-0, 81e). Les Anglaises qui s'étaient montrées peu convaincantes lors du match d'ouverture face à l'Autriche avec une courte victoire 1-0 s'assurent une qualification en quarts grâce à cette large victoire face à une adversaire directe. Les Norvégiennes redescendent provisoirement à la 3e place du groupe A.