Euro 2022: "La Norvège n'a pas fait son meilleur match", constate la coach de l'Angleterre après l'incroyable 8-0

Les Anglaises ont décroché la plus belle victoire de l'histoire de l'Euro ce lundi en battant la Norvège 8-0 pour leur deuxième match de poule. Une victoire qui n'enflamme ni la sélectionneure Sarina Wiegman, ni Ellen White, ni Lucy Bronze.

Qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro 2022 après leur large victoire historique contre la Norvège 8-0 ce lundi, les Anglaises n'ont pas voulu s'enflammer, bien qu'elles s'affichent comme favorites de leur compétition à domicile.

"La Norvège n'avait pas les réponses"

Au micro de la BBC après la rencontre, la sélectionneure des Lionnes Sarina Wiegman, qui a déjà remporté le dernier Euro avec les Pays-Bas, n'a pas voulu s'enflammer: "C'était une soirée très spéciale. Nous ne nous attendions pas à décrocher une si grande victoire mais nous avons vraiment bien joué. Nous avons vraiment exploité leurs faiblesses et nous sommes très heureuses, mais en même temps, ce n'est qu'un match. Nous allons profiter de l'instant présent, mais nous allons rester très terre à terre."

La sélectionneure elle-même n'avait pas réussi à expliquer cet échec de la Norvège : "'Qu'est-ce qui se passe ici ?' C'est ce qui me passait par la tête durant le match. La Norvège n'avait pas les réponses. Nous avons créé des occasions, marqué des buts et c'était très agréable à regarder. Les matchs peuvent se dérouler de manière très étrange. Nous avons vu tellement de matchs où le score était de 3-0 et où il est passé à 3-3, mais quand il est passé à 4-0 et 5-0, je me suis dit qu'elles ne s'en remettraient pas."

"Je ne sais même pas comment le décrire"

"La Norvège n'a pas fait le meilleur match aujourd'hui, a ajouté Sarina Wiegman très sérieusement, alors que sa sélection a infligé aux Norvégiennes un record de buts inscrits en une période lors d'un Euro. Nous sommes très heureuses de notre performance. Nous avons montré à quel point nous sommes bonnes. Lorsque nous passerons [la phase de groupe], nous serons testées à un niveau plus élevé. Nous devons faire mieux à chaque match."

L'attaquante anglaise Ellen White, autrice d'un doublé et saluée par une standing ovation à sa sortie, a été moins dans la retenue que sa coach : "Incroyable. Je ne sais même pas comment le décrire. Vous pouviez probablement le voir sur nos visages en première période, c'était tout simplement irréel. Deux autres buts en deuxième période, c'est tout simplement fou. Le mental." Commentant ses propres buts, elle ajoute: "C'est incroyable de marquer pour l'Angleterre. C'est un véritable honneur pour moi. Je suis entourée de joueuses au talent phénoménal. Je me sens très chanceuse."

"Nous gardons notre sang-froid"

Sa coéquipière en sélection Beth Mead s'est elle offert un triplé, dont un sublime but en solitaire, après avoir dribblé trois défenseures norvégiennes. "Beth Mead est incroyable, salue la vétérante. C'est une personne tellement adorable. Elle est Anglaise, donc nous sommes très heureux. Je suis très fiere de l'équipe et j'espère que tous ceux qui nous regardent sont également fiers de cette équipe d'Angleterre."

Invitée à s'exprimer sur le score, elle ne commente pas un potentiel record mais remarque tout de même: "Évidemment, 8-0 est un message fort, mais nous gardons notre sang-froid. Nous sommes concentrées sur notre propre tâche mais nous sommes ravies de repartir avec une victoire 8-0, une cleansheet et trois points."

"J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on avait une occasion, on allait marquer"

"Ça ne va pas être facile de dormir, s'extasie-t-elle tout de même. Nous allons en profiter ce soir puis nous nous réjouirons d'affronter l'Irlande du Nord." En marquant un doublé face à la Norvège, Ellen White s'est offert le record de buts sous le maillot anglais de Wayne Rooney, mais elle avoue que c'est "quelque chose auquel elle ne pense pas". "C'est un honneur pour moi, donc chaque fois que je peux aider cette équipe, je suis heureux de le faire."

Interrogée au micro de Canal+, la latérale anglaise Lucy Bronze y est elle aussi allée de son commentaire: "Je pense que tout a très bien marché ce soir, les Norvégiennes n'étaient pas à leur meilleur niveau, je les ai déjà vu mieux jouer. J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on avait une occasion, on allait marquer. Ca restera une soirée magnifique avec les fans, marquer huit buts... Ca sera encore plus spécial si on se qualifie en demies ou en finale."