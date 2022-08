L’UEFA dévoile les audiences records de l’Euro féminin

Un mois après la finale de l’Euro féminin remporté par l’Angleterre à Wembley, l’UEFA s’est félicitée des audiences exceptionnelles réalisées par la compétition à la télévision et de l’affluence dans les stades anglais.

Les gens peuvent mentir, pas les chiffres. Et le bilan réalisé depuis près d’un mois par l’UEFA vient le confirmer: l’Euro 2022 a fait un véritable carton. Dans un communiqué partagé ce mercredi, l’instance dirigeante du football européen s’est réjouie du fabuleux engouement autour de sa compétition féminine. En particulier au niveau des audiences à la télévision.

Fort d’une couverture médiatique sans précédent avec plus de "60 partenaires de diffusion", les matchs du tournoi ont atteint une audience cumulée de 365 millions de téléspectateurs. C’est simple, cela constitue une nette augmentation par rapport à l’édition précédente en 2017 (178 millions de téléspectateurs) et plus de 214% de hausse en comparaison avec 2013.

Une finale record entre l’Angleterre et l’Allemagne

Sans surprise la grande finale entre les Lionnes anglaises et les Allemandes a grandement contribué à l’explosion du record d’audience pour l’Euro féminin. A domicile, les Anglaises ont remporté leur premier tournoi majeur au terme d’un match spectaculaire (2-1 ap).

Si 87 192 spectateurs se sont ainsi massés dans le mythique stade Wembley, le 31 juillet dernier, établissant une nouvelle marque pour une finale continentale (féminin comme masculin) et pour un match féminin, près de 50 millions de téléspectateurs ont regardé la finale à la télévision. Un total célébré par l’UEFA car il lui a permis d’atteindre un score inédit avec "plus de trois fois le chiffre de la finale 2017, qui avait été suivie par 15 millions de téléspectateurs". Phénoménal, tout simplement.

Un bel héritage pour le foot féminin

Au-delà de la belle réussite de cet Euro 2022, l’UEFA a aussi salué l’héritage laissé par la compétition sur le football féminin en Europe. Dans la continuité de son programme lancé un an avant le tournoi, la confédération continentale a souligné l’essor de son sport auprès du public féminin. Mené par la Fédération anglaise dans les neuf villes hôtes, le mouvement s’est traduit par de vraies avancées.

Ainsi, 7 90 joueuses se sont inscrites dans les clubs affiliés à la FA et "plus de 14 600 filles et femmes ont commencé à pratiquer le football dans le cadre de leurs loisirs". A tous les points de vue, l’Euro 2022 a constitué une franche réussite pour l’UEFA. Qui a dit que le football féminin n’intéressait personne? Certainement pas les fans en Europe.