Euro 2022: les belles images de communion entre les Anglaises et leurs supporters

Des milliers de personnes sont venues acclamer les Anglaises à Londres ce lundi, au lendemain de leur victoire en finale de l’Euro féminin contre l’Allemagne (2-1 après prolongation).

Une marée de drapeaux et une foule en liesse. Des milliers de personnes sont venues acclamer ce lundi à Londres les joueuses de l'équipe d'Angleterre, championnes d'Europe à l'issue d'une compétition qui a suscité un engouement sans précédent pour le sport féminin. Environ 7 000 personnes se sont rassemblées à Trafalgar Square pour applaudir les Anglaises, au lendemain de leur victoire contre l'Allemagne (2-1).

Sur l’estrade, les Lionesses n'étaient pas redescendues de leur petit nuage. La vieille, elles avaient déjà mis le feu à la conférence de presse d’après-match de leur sélectionneure. Tout en chantant à tue-tête "It’s coming home" ("le football rentre à la maison", ndlr), les toutes nouvelles championnes d’Europe ont embrasé la salle de presse. Il n’a fallu que quelques secondes à la gardienne Mary Earps pour monter sur la table.

Une si longue attente pour le peuple anglais

Le succès des joueuses anglaises intervient 56 ans après le dernier titre de l'Angleterre, avec la victoire des hommes dans le même stade de Wembley au Mondial de 1966. Plus de 87 000 spectateurs ont assisté au match depuis les gradins du stade londonien de Wembley, un record pour une compétition européenne, hommes et femmes confondus. À la télévision, le match a été regardé par jusqu'à 17,4 millions de téléspectateurs, un record pour un match de foot féminin, selon la BBC. En comptant les 5,9 millions de personnes qui l'ont regardé sur Internet, il s'agit du programme le plus regardé cette année.

La reine Elizabeth II a d’ailleurs félicité les joueuses anglaises, saluant "une inspiration" pour les femmes et "les générations futures" à l'issue d'une compétition qui a rencontré un succès populaire historique au Royaume-Uni.