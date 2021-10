Foot féminin: l'UEFA, l'ECA et des fédérations s'opposent au Mondial biennal, mais pas la FFF

L'UEFA, l'Association européenne des clubs (ECA) et plusieurs grandes fédérations s'opposent dans un texte commun au projet de Coupe du monde féminine tous les deux ans. La Fédération française n'a pas signé ce communiqué.

Doubler la fréquence de la Coupe du monde de football, comme l'envisage la Fifa, serait "néfaste" pour le foot féminin, affirment ce lundi l'UEFA, l'Association européenne des clubs (ECA) et plusieurs grandes fédérations dans un texte commun.

Le projet de l'instance "d'organiser tous les deux ans un Mondial masculin et féminin", au lieu de quatre ans aujourd'hui, "aura des conséquences sportives, économiques et sociétales profondément néfastes, qui altèreront le développement du football féminin", prédisent les organisations.

Leur communiqué est le dernier épisode en date dans la bataille de l'opinion qui oppose depuis début septembre la Fifa et ses alliés, partisans d'un Mondial biennal et de ses promesses de revenus supplémentaires, et un front composé de l'UEFA, son homologue sud-américaine (Conmebol), le Forum des ligues mondiales et des représentants des supporteurs et joueurs.

La Fédération française de football a cependant fissuré vendredi l'unité du football européen, jusque-là unanimement hostile au projet, lorsque son président Noël Le Graët a confié au journal L'Equipe n'avoir "aucune opposition à une Coupe du monde tous les deux ans".

La fédération des champions du monde n'a d'ailleurs pas signé le texte commun diffusé lundi, à la différence des fédérations anglaise, allemande, italienne, danoise et finlandaise, suédoise, suisse et néerlandaise.

La crainte des blessures et "d'impacts sur la santé mentale"

Dans le détail, l'UEFA et les autres signataires déplorent la "congestion supplémentaire" du calendrier féminin et redoutent "un plus grand risque de blessures physiques et d'impacts sur la santé mentale pour les joueuses de haut niveau", des griefs identiques à ceux émis contre le Mondial biennal masculin.

Mais plus spécifiquement, ils estiment que le football féminin perdrait en "viabilité financière" en raison "d'une saturation des marchés" - alors que les grandes phases finales chez les femmes se déroulent actuellement les années impaires, pendant que celles des hommes sont programmées les années paires.

Pour la même raison, ils s'inquiètent de voir la Fifa "perturber la culture des supporters du football féminin, qui est en train de prendre son essor au niveau mondial (...), mais qui risque d'être affectée par le renforcement d'événements sportifs concurrents", puisque les supporters devront souvent choisir entre accompagner leur équipe masculine ou féminine dans une même année.

Enfin, l'UEFA et ses alliés craignent un effet négatif sur la "professionnalisation et l'investissement dans les ligues nationales", pourvoyeuses "d'emplois à plein temps pour les joueuses", alors qu'il n'existe pour l'heure qu'une poignée de championnats professionnels chez les femmes.