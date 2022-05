Foot féminin: la fédération américaine annonce un accord d'égalité salariale entre ses équipes masculine et féminine

La fédération américaine de football a annoncé ce mercredi avoir conclu un accord "historique" pour des salaires égaux entre l'équipe féminine et l'équipe masculine.

Les joueurs et les joueuses de football des équipes masculine et féminine des États-Unis recevront un salaire identique et des primes strictement égalitaires, annonce la Fédération américaine de football. Cet accord historique entre les deux associations met fin à plusieurs années d’un conflit qui a entaché les relations de la fédération avec d’importants sponsors et entraîné plusieurs millions de dollars de frais de justice pour chaque partie.

En plus de garantir aux joueurs et aux joueuses les mêmes salaires, les accords prévoient également le partage des primes versées à la FIFA pour une participation à la Coupe du monde, et dont le montant est bien plus important pour les hommes. Ce que les joueurs et les responsables de la fédération considéraient depuis longtemps comme le principal obstacle à la résolution du débat sur l'égalité des salaires, selon le New York Times. A partir du Mondial 2022 au Qatar et de la Coupe du monde féminine prévue 2023, cet argent sera partagé de manière égale entre les deux équipes. Une première mondiale.

"Les deux conventions collectives, qui courent jusqu'en 2028, garantissent l'égalité salariale grâce à des conditions économiques identiques, indique US Soccer dans un communiqué. Ces conditions économiques comprennent une compensation identique pour toutes les compétitions, y compris la Coupe du monde de la FIFA, et l'introduction du même mécanisme de partage des revenus commerciaux pour les deux équipes. Grâce à ces accords, les joueurs de l'équipe nationale américaine resteront parmi les mieux payés au monde."

"Un moment historique"

Dans le cadre de ces nouveaux accords, qui couvrent les quatre prochaines Coupes du monde, les joueurs et les joueuses ont été informés qu'ils pouvaient s'attendre à recevoir des paiements annuels moyens d'environ 450.000 dollars de la part de leur fédération - et potentiellement plus du double les années de Coupe du monde réussies -, toujours selon le New-York Times.

La paix sociale sera coûteuse. US Soccer s'est engagé à verser, pour la plupart des matchs, 18 000 dollars par joueur pour les matchs gagnés, et jusqu'à 24 000 dollars par match pour les victoires lors de certains tournois majeurs. De plus, la fédération cédera jusqu'à 90 % de l'argent qu'elle reçoit de la FIFA pour la participation à la Coupe du monde aux joueurs et joueuses de ces équipes.

"C'est un moment historique. Ces accords ont changé le jeu pour toujours ici aux États-Unis et ont le potentiel de changer le jeu dans le monde entier", a déclaré la présidente de la fédération, Cindy Parlow Cone. "U.S. Soccer et les joueurs de l'USWNT (équipe féminine des États-Unis) et de l'USMNT (équipe masculine des États-Unis) ont réinitialisé les bases de leur relation avec ces nouveaux accords, et nous font avancer vers une nouvelle phase incroyablement excitante de croissance mutuelle et de collaboration, alors que nous poursuivons notre mission de devenir le sport prééminent aux États-Unis."