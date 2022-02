Etats-Unis: la fédération de football s'engage à payer les femmes autant que les hommes

La fédération américaine de football s'est engagée à payer l'équipe nationale féminine au même niveau que l'équipe masculine dans un accord avec un groupe de joueuses qui avaient poursuivi la fédération en justice, ont annoncé les deux parties mardi dans un communiqué commun.

Les joueuses de l’équipe nationale des Etats-Unis, doubles championne du monde en titre, ont obtenu gain de cause dans leur quête d’égalité salariale avec l’équipe masculine. Les deux équipes ont annoncé dans un communiqué conjoint être parvenues à un accord. "U.S. Soccer s'est engagé à fournir un salaire à taux égal à partir de maintenant pour les équipes nationales féminine et masculine lors de tous les matches amicaux et tournois, y compris la Coupe du monde", détaillent les termes de l'accord transmis à l'AFP. Le litige courait depuis mars 2019, lorsque 28 joueuses de l’équipe nationale féminine, emmenées par les stars Alex Morgan et Megan Rapinoe, avaient engagé des poursuites juridiques contre la Fédération.

"Développer le football féminin"

"Nous sommes heureux d'annoncer que, sous réserve de la négociation d'une nouvelle convention collective, nous aurons résolu notre litige de longue date sur l'égalité salariale et nous nous tenons fièrement ensemble dans un engagement commun à faire progresser l'égalité dans le football, peut-on lire dans le communiqué. Arriver à ce jour n'a pas été facile. Les joueuses de l'équipe nationale féminine des États-Unis ont connu un succès sans précédent tout en travaillant pour obtenir l'égalité salariale pour elles-mêmes et pour les futures athlètes. Aujourd'hui, nous reconnaissons l'héritage des anciennes dirigeantes de l'USWNT qui ont contribué à rendre ce jour possible, ainsi que celui de toutes les femmes et filles qui suivront. Ensemble, nous leur dédions ce moment. Nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour développer le football féminin et faire progresser les opportunités pour les jeunes filles et les femmes aux États-Unis et dans le monde entier."