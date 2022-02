Foot féminin: le calvaire de Meikayla Moore, qui marque trois csc en 30 minutes lors d'Etats-Unis - Nouvelle-Zélande

Meikayla Moore n'a disputé que 40 minutes du match de la Nouvelle-Zélande face aux Etats-Unis ce dimanche, dans le cadre de la compétition amicale SheBelieves Cup. La raison? La Néo-Zélandaise a inscrit trois buts contre son camp en une demi-heure.

Les Américaines partaient déjà favorites. Mais le destin s'en est en plus mêlé. Les Etats-Unis affrontaient ce dimanche la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la SheBelieves Cup, une compétition amicale qui réunit également la République Tchèque et l'Islande. Et l'affaire a tourné d'une façon très inattendue.

A la pause, les Américaines menaient 3-0. Pas si surprenant compte tenu de leur statut de favorites. Mais les trois buts ont été inscrits par la même joueuse... néo-zélandaise. Oui oui, Meikayla Moore a signé un triplé de buts contre son camp! Le tout en une demi-heure.

Deux buts claqués coup sur coup en une minute (5e et 6e): le premier sous l'impulsion de Sophia Smith, le deuxième après le travail de Sofia Huerta et Margaret Purce. Moore a ensuite tristement remis ça à la 36e, en détournant un centre de Purce venu de la droite dans son propre but.

Sortie à la 40e minute

A ce rythme-là, il y avait de quoi craindre pire. D'où la décision de sortir Meikayla Moore à la 40e minute. Sans elles, les Néo-Zélandaises ont encaissé un quatrième but à la 51e: pas de csc cette fois mais une réalisation d'Ashley Hatch. Pour son premier match, la Nouvelle-Zélande s'était inclinée 1-0 contre l'Islande. Prochaine et dernière rencontre contre les Tchèques jeudi.